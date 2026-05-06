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    Besonders beachtet!

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    Evotec Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 06.05.2026

    Am 06.05.2026 ist die Evotec Aktie, bisher, um -4,82 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Besonders beachtet! - Evotec Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 06.05.2026
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

    Evotec Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 06.05.2026

    Die Evotec Aktie notiert aktuell bei 5,1300 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,82 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,2600  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,84 %, geht es heute bei der Evotec Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Evotec abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -13,42 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um +3,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Evotec auf -2,96 %.

    Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,09 %
    1 Monat +17,25 %
    3 Monate -13,42 %
    1 Jahr -26,92 %
    Stand: 06.05.2026, 08:48 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotecs Kursentwicklung, Bewertung und strategische Neuausrichtung. Die Debatte ist gemischt: Q1-Zahlen zeigen Umsatzrückgang und negatives EBITDA; Horizon-Kostenreduktionen sollen Kosten drücken. Gleichzeitig wächst Spekulation über MAK‑Einfluss, Prüfung strategischer Optionen und potenzielle Übernahmeangebote. Governance-Themen wie Vorstandsvergütung werden ebenfalls diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Evotec eingestellt.

    Zur Evotec Diskussion

    Informationen zur Evotec Aktie

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    Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evotec

    -2,97 %
    +3,09 %
    +17,25 %
    -13,42 %
    -26,92 %
    -68,44 %
    -84,67 %
    +53,48 %
    -64,78 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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