Evotec Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 06.05.2026

Die Evotec Aktie notiert aktuell bei 5,1300€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,82 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,2600 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,84 %, geht es heute bei der Evotec Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Evotec abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -13,42 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um +3,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Evotec auf -2,96 %.

Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,09 % 1 Monat +17,25 % 3 Monate -13,42 % 1 Jahr -26,92 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Stand: 06.05.2026, 08:48 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotecs Kursentwicklung, Bewertung und strategische Neuausrichtung. Die Debatte ist gemischt: Q1-Zahlen zeigen Umsatzrückgang und negatives EBITDA; Horizon-Kostenreduktionen sollen Kosten drücken. Gleichzeitig wächst Spekulation über MAK‑Einfluss, Prüfung strategischer Optionen und potenzielle Übernahmeangebote. Governance-Themen wie Vorstandsvergütung werden ebenfalls diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 893,26 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec ist noch schwächer ins Jahr gestartet als befürchtet. Hohe Umbaukosten belasteten dabei das Ergebnis. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sackte im ersten Quartal …

Evotec enters 2026 in transition: Q1 results reflect one-off impacts and currency headwinds, yet the company stays on course with its Horizon strategy and full-year outlook.

So schlagen sich die Wettbewerber von Evotec

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,99 %.

Evotec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.