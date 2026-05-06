Advanced Micro Devices Aktie steigt zweistellig um +15,83 % - 06.05.2026

Die Advanced Micro Devices Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +15,83 % auf 351,95€ zulegen. Das sind +48,10 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,04 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Advanced Micro Devices Aktie. Nach einem Plus von +4,04 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 351,95€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Advanced Micro Devices Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +27,36 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +89,09 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Advanced Micro Devices +94,09 % gewonnen.

Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +27,36 % 1 Monat +89,09 % 3 Monate +117,68 % 1 Jahr +301,12 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Advanced Micro Devices Aktie

Stand: 06.05.2026, 08:48 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um AMD-Aktie: Eine Neubewertung durch steigende Umsatz- und Margen; die Marktreaktion bleibt gemischt. Beiträge nennen After‑Hours-Kurse um 418 USD (ca. 355 EUR), RSI über 70 und Übertreibungspotenzial; Gewinnmitnahmen werden erwogen. Vor dem Q1-Bericht am 05.05.2026 wird ein neues 52-Wochen-Hoch erwartet, es kursieren jedoch auch Ziele von 250–280 USD. Intel/NVDA-Vergleiche prägen die Debatte.

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 574,69 Mrd. € wert.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMD nach Quartalszahlen deutlich angehoben von 300 auf 500 US-Dollar und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern nutze alle günstigen Trends im Bereich Künstliche …

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AMD von 265 fast verdoppelt auf 525 US-Dollar und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Er sei bei AMD stets eher ein Spätzünder gewesen, gestand Analyst Stacy …

Inmitten der heißen Phase der Berichtssaison dürfte der Dax am Mittwoch weiter steigen und von vorsichtigen Entspannungssignalen im Iran-Krieg profitieren. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,72 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,29 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +2,53 %. Broadcom legt um +0,82 % zu

Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?

Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.