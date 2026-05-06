Daimler Truck mit 80-%-Gewinneinbruch – Doch diese Zahl gibt Hoffnung!

Auch der Umsatz ist zweistellig eingebrochen: Genauer gesagt um 13 Prozent auf 9,98 Milliarden Euro – im Q1 2025 hatte er noch bei 11,50 Milliarden Euro gelegen. Analysten hatten jedoch bereits mit entsprechend schwachen Zahlen gerechnet.

Das Konzernergebnis von Daimler Truck ist im ersten Quartal 2026 um 80 Prozent auf 149 Millionen Euro eingebrochen. Im Vorjahresquartal hatte es noch bei 749 Millionen Euro gelegen. Das operative Ergebnis sank im selben Zeitraum um 71 Prozent von einer Milliarde auf 292 Millionen Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Hauptgrund für die extrem schwachen Zahlen liegt ausgerechnet in Nordamerika, wo der Konzern eigentlich besonders stark sein muss. Die Verkäufe fielen um ein Viertel auf 29.432 Fahrzeuge. Eine historisch schwache Nachfrage, Importzölle und ungünstige Währungseffekte trafen die Sparte mit voller Wucht. Allein dieser Mix kostete Daimler Truck in Nordamerika 624 Millionen Euro.

Besonders bitter ist, dass die bereinigte Umsatzrendite in der Region von 14,4 Prozent auf nur noch 5,4 Prozent abrutschte. Für Anleger ist das ein Warnsignal, denn Nordamerika ist für Daimler Truck ein entscheidender Gewinnmotor.

Daimler Truck hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr jedoch bestätigt und erklärt, dass erste Anzeichen für eine mögliche Erholung der Nachfrage auf dem US-Lkw-Markt zu erkennen seien. So seien die Auftragseingänge in Nordamerika im Q1 2026 im Vergleich zum Vorjahrszeitraum um 86 Prozent gestiegen. Insgesamt seien die Auftragseingänge um 50 Prozent gestiegen.

Damit steht die Aktie vor einer heiklen Frage: Ist der Gewinneinbruch nur der Tiefpunkt vor der Wende – oder der Beginn einer längeren Durststrecke? Anleger werden jetzt besonders genau auf Nordamerika schauen. Dort entscheidet sich, ob Daimler Truck zurück auf die Überholspur findet oder weiter unter Druck bleibt.

Im frühen Handel an der Börse Frankfurt steht die Aktie fast ein Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet aktuell 43,70 Euro (Stand: 10:07 Uhr MESZ)

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 43,35EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 10:00 Uhr) gehandelt.





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