Bayer stärkt Pipeline potentieller Augenmedikamente mit Übernahme
- Bayer stärkt Augenportfolio durch Übernahme in USA
- Volle Rechte an PER-001 in Phase II für Glaukom und DR
- 300 Mio USD Vorauszahlung, Zahlungen bis zu 2,45 Mrd USD
BERLIN/SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Bayer will sein Geschäft mit Augenmedikamenten mit einer Übernahme in den USA stärken. Mit der Akquisition von Perfuse Therapeutics erhält der Pharmakonzern laut einer Mitteilung vom Mittwoch die vollen Rechte am Medikamentenkandidaten PER-001, der sich in der klinischen Entwicklung der Phase II zur Behandlung von Glaukom und diabetischer Retinopathie (DR) befindet. Für den Deal fließt eine Vorauszahlung von 300 Millionen US-Dollar. Je nach Erfolg des möglichen Medikamentes kann das Zahlungsvolumen über die Zeit bis auf 2,45 Milliarden Dollar (2,1 Mrd Euro) steigen./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 38,49 auf Tradegate (06. Mai 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +3,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 37,45 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +25,92 %/+44,28 % bedeutet.
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Supreme Court could overturn state court in Roundup cancer case
https://eu.sctimes.com/story/news/2026/05/04/supreme-court-justices-lean-toward-uniformity-for-labeling-in-roundup-case-missouri/89862125007/
Für den Anfang täte es auch die Marke von 40 bis 45 Euro. Aber mit positivem Supreme-Court-Urteil sind vielleicht auch Werte jenseits der 50 realistisch.
China hat den Zulassungsantrag von Bayer (BAYN.F) für Asundexian angenommen. Das Präparat dient der Prävention von ischämischen Schlaganfällen bei Patienten nach einem nicht-kardioembolischen ischämischen Schlaganfall oder einer transitorischen ischämischen Attacke.