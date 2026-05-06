Bayer stärkt Pipeline potentieller Augenmedikamente mit Übernahme

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 38,49 auf Tradegate (06. Mai 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +3,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,46 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 37,45 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +25,92 %/+44,28 % bedeutet.