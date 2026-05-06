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    Bayer stärkt Pipeline potentieller Augenmedikamente mit Übernahme

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer stärkt Augenportfolio durch Übernahme in USA
    • Volle Rechte an PER-001 in Phase II für Glaukom und DR
    • 300 Mio USD Vorauszahlung, Zahlungen bis zu 2,45 Mrd USD
    Bayer stärkt Pipeline potentieller Augenmedikamente mit Übernahme
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    BERLIN/SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Bayer will sein Geschäft mit Augenmedikamenten mit einer Übernahme in den USA stärken. Mit der Akquisition von Perfuse Therapeutics erhält der Pharmakonzern laut einer Mitteilung vom Mittwoch die vollen Rechte am Medikamentenkandidaten PER-001, der sich in der klinischen Entwicklung der Phase II zur Behandlung von Glaukom und diabetischer Retinopathie (DR) befindet. Für den Deal fließt eine Vorauszahlung von 300 Millionen US-Dollar. Je nach Erfolg des möglichen Medikamentes kann das Zahlungsvolumen über die Zeit bis auf 2,45 Milliarden Dollar (2,1 Mrd Euro) steigen./mis/stk

    Bayer

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    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 38,49 auf Tradegate (06. Mai 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +3,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 37,45 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +25,92 %/+44,28 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen der Roundup-Rechtsstreitigkeiten auf Kurs und Bewertung von Bayer. Diskutiert werden ein mögliches positives Supreme-Court-Urteil als starker Kurstreiber (Zielmarken 40–45 EUR kurzfristig, >50 EUR bei positivem Urteil, frühere Peer‑Multiples in hohen 50ern/60ern), Quartalszahlen (12. Mai) und Opt-out-Deadline (4. Juni) als nahe Katalysatoren sowie mögliche Monsanto-Ausgliederung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

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    dpa-AFX
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