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    Adyen steigert Transaktionsvolumen zum Jahresstart deutlicher als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Zahlungsvolumen im Q1 um 21 Prozent auf 382 Mrd
    • Umsatz Q1 16 Prozent auf 620,8 Mio bereinigt +20%
    • Talon.One-Übernahme angekündigt für 750 Mio Euro
    Adyen steigert Transaktionsvolumen zum Jahresstart deutlicher als erwartet
    Foto: Robertvt - stock.adobe.com

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - In einem schwierigen Konjunkturumfeld hat der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen das abgewickelte Zahlungsvolumen im ersten Quartal deutlich gesteigert. Die breit aufgestellte Kundenbasis habe sich robust gezeigt, hieß es vom Unternehmen in dem am Mittwoch veröffentlichten Zwischenbericht. Das abgewickelte Zahlungsvolumen stieg in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um gut ein Fünftel auf 382 Milliarden Euro und damit deutlicher als von Analysten erwartet.

    Der Umsatz stieg zum Jahresstart um 16 Prozent auf 620,8 Millionen Euro; ohne negative Effekte aus Währungsumrechnungen ergibt sich ein Plus von einem Fünftel. Die Umsatzentwicklung ist bereits seit April bekannt, nachdem sich Adyen dazu im Zuge der Ankündigung der Übernahme von Talon.One für 750 Millionen Euro geäußert hatte. Talon.One ist eine Software-Plattform für Marketing-Aktionen wie Gutscheine, Rabatte, Treueprogramme und Treueaktionen.

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    Die Jahresziele bestätigte Adyen am Mittwoch. Demnach soll der Umsatz bereinigt um Wechselkurseffekte um 20 bis 22 Prozent zulegen. Die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) dürfte 2026 in etwa stagnieren. Zur Gewinnentwicklung wird sich das Unternehmen allerdings erst wieder zur Vorlage der Halbjahreszahlen äußern.

    Die Adyen-Aktie, die 2026 bereits rund 30 Prozent verloren hat, notierte am Mittwochmorgen auf der Handelsplattform Tradegate leicht unter ihrem Vortagesschluss an der Euronext. Gründe des bisher schwachen Jahres sind eine Senkung der Umsatzprognose im Februar sowie Sorgen, dass die Konjunkturtristesse die Geschäfte belasten könnte./mis/niw/zb

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    ISIN:NL0012969182WKN:A2JNF4
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

    Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 973,9 auf Tradegate (06. Mai 2026, 08:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um -3,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 29,91 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.440,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.166,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.800,00EUR was eine Bandbreite von +22,97 %/+89,83 % bedeutet.






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