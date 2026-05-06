ROUNDUP
Zoll kontrolliert bundesweit die Paket-Branche
- Mehr als 2900 Zollbeamte kontrollieren Paketzusteller
- Verdachtsunabhängige Kontrollen in großen Depots
- Prüfung von Unterlagen wegen Mindestlohnverstößen
KÖLN (dpa-AFX) - Mehr als 2.900 Zollbeamte kontrollieren seit dem frühen Morgen Paketzusteller im gesamten Bundesgebiet. Es gehe um Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in der Kurier-, Express- und Paketbranche, teilte die Generalzolldirektion mit. Kontrolliert werde vor allem in großen Depots und Verteilzentren - also dort, wo viele Fahrer und Zusteller anzutreffen seien.
Beamte aus allen Hauptzollämtern in Deutschland seien im Einsatz. Die Kontrollen seien dabei verdachtsunabhängig und sollen bis in den Abend weitergehen.
Zoll: Immer wieder Verstöße gegen gesetzlichen Mindestlohn
Man stelle in der Branche immer wieder fest, dass den Fahrern ihre Arbeitszeiten nicht oder nicht vollständig vergütet würden. "So werden beispielsweise Überstunden sowie die Zeiten für die Beladung der Fahrzeuge oder die Fahrten zwischen den Paketzentren und dem ersten Zustellort nicht entlohnt", sagte eine Sprecherin. Dadurch werde der gesetzliche Mindestlohn von derzeit 13,90 Euro pro Stunde immer wieder unterlaufen.
"Ebenfalls zu beobachten ist der Einsatz von Subunternehmen - unter anderem mit dem Ziel, Sozialversicherungsbeiträge vorzuenthalten beziehungsweise zu veruntreuen und Steuern zu hinterziehen", teilte der Zoll weiter mit.
Geschäftsunterlagen werden jetzt geprüft
Mit ersten Ergebnissen der bundesweiten Aktion sei erst Ende der Woche zu rechnen. Die Schwerpunktkontrollen am Mittwoch seien erst der Beginn der Arbeit, sagte ein Sprecher des Kölner Hauptzollamts. Später werde bei genaueren Prüfungen von Geschäftsunterlagen und der Lohnfinanzbuchhaltung der Paketzusteller untersucht, ob der Mindestlohn auch gezahlt werde.
Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) kontrolliert regelmäßig verschiedene Branchen, um Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung aufzudecken. Vor allem lohnintensive Branchen stehen dabei im Fokus./mhe/dot/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,13 % und einem Kurs von 44,81 auf Tradegate (06. Mai 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -7,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,87 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 54,77 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -3,59 %/+31,46 % bedeutet.
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Community Beiträge zu United Parcel Service Registered (B) - 929198 - US9113121068
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In diesem Video (englisch) führen die THE MOTLEY FOOL-Mitarbeiter Jason Hall und Tyler Crowe eine Bull-ver-Bärin-Debatte über United Parcel Service (UPS-2,72 %):
https://www.fool.com/investing/2025/10/10/ups-stock-bull-vs-bear-turnaround-or-high-yield-tr/
Eine wellentechnische Meinung zu UPS:
Ich komme nicht umhin in dieser Diskussion auch mal meinen Hut in den Ring zu werfen da ich 30 Jahre bei Big Brown tätig war und damit ein paar Insights beisteuern kann.