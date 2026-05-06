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    AKTIE IM FOKUS

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    Luft raus bei Infineon nach Rally und Erhöhung der Prognose

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinnmitnahmen drücken Infineon Aktien deutlich
    • JPMorgan sieht Zielanhebung durch Volumen und Preise
    • Infineon Aktien seit Anfang April fast sechzig Prozent
    AKTIE IM FOKUS - Luft raus bei Infineon nach Rally und Erhöhung der Prognose
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Gewinnmitnahmen drücken zur Wochenmitte die Papiere von Infineon nach unten. Eine vom Chiphersteller erhöhte Prognose gab der steilen Kursrally der vergangenen Wochen keinen neuen Schub mehr und auch starke Quartalszahlen von AMD halfen nicht.

    JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande bezeichnete die Anhebung der Ziele von Infineon als robust, angetrieben von stärkeren Volumina und höheren Preisen.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit Anfang April haben Infineon-Aktien um fast 60 Prozent zugelegt. Nun gaben sie im vorbörslichen Mittwochshandel auf Tradegate um 4 Prozent zum Xetra-Schluss auf 58,07 Euro nach. Künstliche Intelligenz (KI) bleibt derweil im Chipsektor der zentrale Treiber./ajx/stk

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,86 % und einem Kurs von 352,1 auf Tradegate (06. Mai 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +27,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +89,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 572,09 Mrd..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 512,50US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 525,00US-Dollar was eine Bandbreite von -32,80 %/+50,13 % bedeutet.




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