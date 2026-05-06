AKTIE IM FOKUS
Luft raus bei Infineon nach Rally und Erhöhung der Prognose
- Gewinnmitnahmen drücken Infineon Aktien deutlich
- JPMorgan sieht Zielanhebung durch Volumen und Preise
- Infineon Aktien seit Anfang April fast sechzig Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Gewinnmitnahmen drücken zur Wochenmitte die Papiere von Infineon nach unten. Eine vom Chiphersteller erhöhte Prognose gab der steilen Kursrally der vergangenen Wochen keinen neuen Schub mehr und auch starke Quartalszahlen von AMD halfen nicht.
JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande bezeichnete die Anhebung der Ziele von Infineon als robust, angetrieben von stärkeren Volumina und höheren Preisen.
Allein seit Anfang April haben Infineon-Aktien um fast 60 Prozent zugelegt. Nun gaben sie im vorbörslichen Mittwochshandel auf Tradegate um 4 Prozent zum Xetra-Schluss auf 58,07 Euro nach. Künstliche Intelligenz (KI) bleibt derweil im Chipsektor der zentrale Treiber./ajx/stk
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,86 % und einem Kurs von 352,1 auf Tradegate (06. Mai 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +27,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +89,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 572,09 Mrd..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 512,50US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 525,00US-Dollar was eine Bandbreite von -32,80 %/+50,13 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
... überall so Chip draufsteht wird einfach dazu gekauft auf Teufel komm raus ... ich kann mich noch an die armen Leute in Erlangen erinnern , wo die Chipproduktion bei Infineon eingedampft wurde! was war noch mal mit Intel dicke dicke rote rote Zahlen ... und daher auch die Absage an den Standort Deutschland (Kulturbördebboden bei Magdeburg) ... tja der Boden bleibt versiegelt und Infineon bleibt fern!! Super gemacht Deutschland! Ob sich Infineon der Fläche annimmt darf doch sehr stark bezweifelt werden 🙈. scheinbar gilt bei allen vergessenen Werten "whatever it takes" ... das kann ja nicht gut sein weil es auf Fahnenstangen hinausläuft! Man sieht und staunt nur, wie schnell eine "Neubewertung" da ist. Schon klar, wenn man wieder alles selbst herstellen will, dann steigen die Preise und die Abhängigkeiten von den entsprechenden Rohstoffen bleiben dennoch ... der Experte wundert sich und der Laie staunt oder auch umgekehrt 😂. naja, so langsam kommt der Zeitpunkt da werden einige Mitarbeiter schwach die schon in Rente sind und endlich mal ihre Aktien loswerden können zu einem schon kaum noch erhofften Preis 😉💰 !
Strahlungsgehärtete Halbleiter von Infineon unterstützen über zehn Tage im Weltraum das elektronische Rückgrat der NASA-Artemis-II-Orion-Kapsel.
Seit den 1970er-Jahren hat sich die strahlungsgehärtete Technologie von Infineon in Hunderten von Weltraummissionen bewährt.
Erster JANS-qualifizierter und intern produzierter GaN-Transistor mit Strahlungshärte von Infineon setzt Maßstab für Weltraum-Halbleiter.
https://www.infineon.com/de/press-release/2026/infxx202604-077