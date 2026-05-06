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    Ahold Delhaize startet überraschend gut ins Jahr - Neuer Chef ab April 2027

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz sank wegen schwachem US-Dollar auf 22,3 Mrd
    • Überschuss 552 Mio stabil, bereinigte Marge 4,0 Prozent
    • Muller übergibt April 2027 an Thierry Garnier
    Ahold Delhaize startet überraschend gut ins Jahr - Neuer Chef ab April 2027
    Foto: picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal - picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal

    ZAANDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize ist mit etwas mehr Gewinn ins Jahr gestartet als gedacht. Zwar ging der Umsatz wegen des schwachen US-Dollars im Jahresvergleich um mehr als vier Prozent auf 22,3 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch in Zaandam mitteilte. Der Überschuss blieb mit 552 Millionen Euro jedoch fast stabil, und die bereinigte operative Marge verbesserte sich von 3,8 auf 4,0 Prozent. Damit schnitt Ahold Delhaize besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet.

    Die USA sind für Ahold Delhaize der wichtigste Markt. Weil die US-Währung zuletzt spürbar an Wert verloren hatte, blieben von den Umsätzen aus den Vereinigten Staaten umgerechnet weniger Euro übrig. Neben dem von der US-Regierung veranlassten Preissenkungen für Medikamente drückte der Rückgang der Eierpreise in dem Land auf den Erlös, nachdem sich Eier ein Jahr zuvor dort wegen einer landesweiten Knappheit stark verteuert hatten.

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    An seinen Erwartungen für das laufende Jahr hält Ahold-Delhaize-Chef Frans Muller unterdessen fest. So soll die bereinigte operative Marge etwa vier Prozent erreichen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll währungsbereinigt um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz steigen.

    Ahold Delhaize gab zudem einen geplanten Wechsel an der Führungsspitze bekannt. Unternehmenschef Muller wird im April 2027 den Stab an Thierry Garnier übergeben und sich in den Ruhestand verabschieden. Muller ist seit Juli 2018 an der Spitze des Unternehmens./stw/mis/stk

    Koninklijke Ahold Delhaize

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    ISIN:NL0011794037WKN:A2ANT0
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie

    Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 39,30 auf Tradegate (06. Mai 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie um -2,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Ahold Delhaize bezifferte sich zuletzt auf 33,53 Mrd..

    Koninklijke Ahold Delhaize zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -36,71 %/+23,95 % bedeutet.




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