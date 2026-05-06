Ahold Delhaize startet überraschend gut ins Jahr - Neuer Chef ab April 2027

ZAANDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize ist mit etwas mehr Gewinn ins Jahr gestartet als gedacht. Zwar ging der Umsatz wegen des schwachen US-Dollars im Jahresvergleich um mehr als vier Prozent auf 22,3 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch in Zaandam mitteilte. Der Überschuss blieb mit 552 Millionen Euro jedoch fast stabil, und die bereinigte operative Marge verbesserte sich von 3,8 auf 4,0 Prozent. Damit schnitt Ahold Delhaize besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet.

Die USA sind für Ahold Delhaize der wichtigste Markt. Weil die US-Währung zuletzt spürbar an Wert verloren hatte, blieben von den Umsätzen aus den Vereinigten Staaten umgerechnet weniger Euro übrig. Neben dem von der US-Regierung veranlassten Preissenkungen für Medikamente drückte der Rückgang der Eierpreise in dem Land auf den Erlös, nachdem sich Eier ein Jahr zuvor dort wegen einer landesweiten Knappheit stark verteuert hatten.