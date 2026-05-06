Aufwärtstrend seit September 2025!

Der münchner Chipzulieferer Siltronic profitiert auch vom derzeitigen Boom in der Chipindustrie. Es werden dünne Scheiben aus Silizium produziert, auf denen viele Computerchips gleichzeitig hergestellt werden. Siltronic kommt auf einen globalen Marktanteil von zwölf Prozent. Dabei muss sich Siltronic gegen mächtige asiatische Konkurrenz behaupten. Laut Vorstandsvorsitzenden Michael Heckmeier besteht der Vorteil des Chipzulieferers in der wirtschaftlichen Integration. So sind die Münchner der einzige westliche Hersteller. Dies gewinnt vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen an Gewicht. Der taiwanesische Konkurrent Globalwafers könnte von einer allfälligen militärischen Operation von Seiten Chinas beeinflusst werden. Diese Erkenntnis setzt sich durch und veranlasst Größen wie TSMC gegenzusteuern.

Der Aktienkurs von Siltronic hat nach einer rund 20 Monate andauernden Phase sinkender Kurse ab Mitte September 2025 wieder Stärke gezeigt. So ist das Papier seit Mitte September 2025 bis zum gestrigen Dienstag um 160 Prozent angestiegen. Dieser Anstieg ist in zwei starke Aufwertungen am Anfang und gegen Ende der Bewegung und durch eine Phase leicht ansteigender Kurse entlang der 200-Tage-Linie zu charakterisieren. Der Abschnitt schwächerer Kursgewinne ist als sehr zerhackt einzuordnen. Beim letzten Anstieg wurde der Abverkauf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen am 29. April wieder schnell kompensiert. Trotz negativer Überraschung beim Umsatz und Gewinn präsentiert sich der Kurs weiter als sehr stark. Fundamental betrachtet ist der Gewinn pro Aktie ab 2025 ins Negative gerutscht, der auch am Ende der Konsensschätzung im Jahr 2028 leicht negativ bleibt. Hier spielt der zyklische Charakter des Chipmarktes eine Rolle. Möglicherweise spekulieren gewichtige Marktteilnehmer auf einen schnelleren Abbau der Halbleiterläger bei den Kunden, was zu einem kürzeren Zyklus führen könnte. Auch das Ausmaß des nächsten Zyklus könnte durch den Boom bei Rechenzentren und Automobilen stärker ausfallen als bei den vergangenen Zyklen. Der Trend der Aktie zeigt jedoch stark nach oben, was auch auf eine Unterbewertung im Jahr 2025 hindeuten könnte.

Siltronic AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Der Kurs des Halbleiterherstellers Siltronic präsentiert sich seit über einem halben Jahr als äußerst stark. Möglicherweise haben die Marktteilnehmer davor die Kursentwicklung nach unten übertrieben. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JE6X7G) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Siltronic AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,23 profitieren. Das Ziel sei bei 111,01 Euro angenommen (5,27 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 28 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 66,75 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,84 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JE6X7G Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,57 – 2,72 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 60,17 Euro Basiswert: Siltronic AG KO-Schwelle: 60,17 Euro akt. Kurs Basiswert: 84,05 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 5,28 Euro Hebel: 3,23 Kurschance: + 94 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

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