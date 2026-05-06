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    AKTIE IM FOKUS

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    AMD winkt Kurssprung auf Rekordhoch - Empfehlungen nach Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • AMD mit über 17 Prozent Anstieg auf Rekordhoch
    • Bernstein Ziel 525 Dollar signalisiert 48 Prozent
    • Rasgon erwartet 2027 EPS über 14 und 2028 bis 20
    AKTIE IM FOKUS - AMD winkt Kurssprung auf Rekordhoch - Empfehlungen nach Zahlen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - AMD sind am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht direkt hinter Infineon aktivster Wert auf der Handelsplattform Tradegate. Die Papiere der Amerikaner legten gegenüber dem US-Schluss zeitweise um mehr als 17 Prozent auf ein Rekordhoch von umgerechnet gut 417 US-Dollar zu.

    Mit Goldman Sachs und Bernstein sprachen zwei Experten nach Quartalszahlen und Ausblick prompt Empfehlungen aus. Dabei setzte der Bernstein-Analyst Stacy Rasgon ein Kursziel von 525 Dollar an. Nach 65 Kursplus im laufenden Jahr signalisiert er noch rund 48 Prozent weiteren Spielraum.

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    Er sei bei AMD stets eher ein Spätzünder gewesen, gestand Rasgon nach dem sehr starken Quartalsbericht ein. Er sei kontinuierlich überrascht worden - nicht nur durch die geschäftliche Stärke des Halbleiterkonzerns, sondern auch durch die der Aktie.

    Seine Empfehlung fühle sich spät an, seine Analyse ergebe aber für 2027 ein Ergebnis je Aktie von mehr als 14 Dollar und 2028 könnten es bis zu 20 Dollar werden, wenn der KI-Boom sich fortsetze. Trotz der Risiken auf aktuellem Niveau habe dies ausgereicht, ihn zum "Outperform" zu überreden./ag/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,80 % und einem Kurs von 351,9 auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +27,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +89,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 570,13 Mrd..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 512,50US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 525,00US-Dollar was eine Bandbreite von -32,80 %/+50,13 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Advanced Micro Devices - 863186 - US0079031078

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AMDs jüngste Quartalszahlen und deren Einfluss auf Kurs und Bewertung: gemischte Reaktionen (Bericht teils positiv, Gewinn unter Analystenerwartungen), starke After‑Hours‑Notierung (~382 USD), Erwartungen an einen nachbörslichen Anstieg bis ~20% oder an Rücksetzer auf 250–280 USD, Nähe zum 52‑Wochen‑Hoch (~3% entfernt), techn. Signale/RSI>70 (überkauft) und Vergleiche zu NVDA/Intel.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.

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