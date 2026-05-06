Vault Strategic tritt der National Defense Industrial Association (NDIA) bei

Vancouver, British Columbia – 6. Mai 2026 / IRW-Press / Vault Strategic Mining Corp. (TSXV: KNOX) (OTC: KNXFF) (FWB: M850) (WKN: A41WE4) („VAULT“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen als neues Mitglied in die National Defense Industrial Association (NDIA) aufgenommen worden ist. Die NDIA ist eine führende Organisation, die die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Regierung und Wissenschaft unterstützt, um die nationale Sicherheit der USA und die industrielle Basis im Verteidigungsbereich zu stärken.

Abbildung 1. National Defense Industrial Association

Quinn Field-Dyte, Chief Executive Officer, sagt dazu: „Die Mitgliedschaft in der NDIA ist Ausdruck unseres Bestrebens, unsere Strategie für kritische Minerale an den Prioritäten der nationalen Sicherheit, der Resilienz der Lieferketten und der verantwortungsvollen Erschließung inländischer Ressourcen auszurichten. Wir freuen uns darauf, mit den Mitgliedern der NDIA in Kontakt zu treten, uns an einem konstruktiven Dialog zu beteiligen und zu Diskussionen beizutragen, die einen sicheren und nachhaltigen Zugang zu strategischen Materialien fördern.“

Die Mitgliedschaft in der NDIA bietet dem Unternehmen Zugang zu branchenspezifischen Foren im Bereich Verteidigung, politischen Diskussionen, technischen Arbeitsgruppen und Networking-Möglichkeiten, die für kritische Minerale, fortschrittliche Materialien und die Lieferkettensicherheit relevant sind. Durch seine Teilnahme möchte das Unternehmen über sich entwickelnde Verteidigungsanforderungen, regulatorische Aspekte und Partnerschaftsmöglichkeiten auf dem Laufenden bleiben, die zur Stärkung der Resilienz und Sicherheit Nordamerikas beitragen.

Über Vault Strategic Mining Corp.

Vault Strategic Mining Corp. ist ein nordamerikanisches Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung strategischer und kritischer Mineralprojekte in erstklassigen Bergbaugebieten konzentriert. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf historische und wenig erkundete Assets mit Wertsteigerungspotenzial durch moderne Exploration und eine disziplinierte Erschließung. Anleger und Stakeholder werden dazu angehalten, dem Unternehmen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://vaultstrategic.com/ für den Newsletter eintragen zu lassen.