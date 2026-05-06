Schlag gegen Pay-TV-Piraten

DAZN und der DFL gelang nach eigenen Angaben ein "bedeutender juristischer Erfolg im Kampf gegen den Diebstahl von Inhalten". Es sei ein wichtiger "Meilenstein im Vorgehen gegen großangelegte, organisierte Sportpiraterie in Deutschland". DAZN bezeichnet das Urteil als Signal an die "Piraterie-Szene: Organisierter Diebstahl von Inhalten wird in Deutschland konsequent verfolgt".

BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor dem Bayern-Spiel gegen Paris Saint-Germain ist DAZN im Zusammenspiel mit der Deutschen Fußball Liga ein großer Schlag gegen die Pay-TV-Piraterie gelungen. Nach einer Gerichtsentscheidung muss die Webseite "livetv.sx" gesperrt werden, "die größte illegale Sport-Streaming-Plattform in Deutschland", wie es in einer Mitteilung heißt. Davon profitieren auch andere Pay-TV-Anbieter wie Sky, MagentaTV oder RTL+ .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Telekom AG!

Weitere rechtliche Schritte werden geprüft



Die Webseite war laut Mitteilung "seit mehr als 13 Jahren aktiv und steht Schätzungen zufolge für einen erheblichen Anteil des illegalen Sport-Streaming-Konsums in der gesamten DACH-Region". "livetv.sx" unterliege nun Sperrmaßnahmen.

Hintergrund ist nach DAZN-DFL-Angaben ein Urteil des Landgerichts Köln. "Weitere rechtliche Schritte gegen verbundene Ableger werden derzeit geprüft", schrieben der Sender und die Liga.

Auf der Piraten-Seite waren unter anderem Spiele der Champions League und der Bundesliga zu sehen, ohne dass ein reguläres Abonnement der Pay-TV-Anbieter notwendig war. DAZN und die DFL wollen weiterhin in rechtliche, technische und branchenübergreifende Maßnahmen investieren, um Piraterie zu bekämpfen./mrs/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 32,50 auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:10 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,65 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 135,33 Mrd.. Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +30,67 %/+52,45 % bedeutet.



