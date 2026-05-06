Kurse steigen - Geopolitische Hoffnung und KI-Fieber

FRANKFURT (dpa-AFX) - Inmitten der heißen Phase der Berichtssaison geht es für den Dax am Mittwoch weiter aufwärts. Vorsichtige Entspannungssignale im Iran-Krieg und der Boom mit Künstlicher Intelligenz (KI) treiben die Börsen höher. Der deutsche Leitindex gewann wenige Minuten nach der Eröffnung auf Xetra 1,32 Prozent auf 24.723 Punkte. Für den MDax mit den mittelgroßen Werten ging es um 1,09 Prozent auf 31.472 Zähler hinauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 1,2 Prozent an.

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