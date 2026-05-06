HelloFresh Aktie klettert deutlich - 06.05.2026

Mit einer Performance von +8,46 % konnte die HelloFresh Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HelloFresh Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,54 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 4,8200€, mit einem Plus von +8,46 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Der Kurs der HelloFresh Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -24,76 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um 0,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,70 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HelloFresh -27,98 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,76 % geändert.

HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche 0,00 % 1 Monat +13,70 % 3 Monate -24,76 % 1 Jahr -52,78 %

Informationen zur HelloFresh Aktie

Stand: 06.05.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 839,80 Mio.EUR € wert.

Schlechtes Wetter zu Jahresbeginn in den USA sowie ein insgesamt weiter schwächelndes Geschäft mit Kochboxen und Fertiggerichten hat Hellofresh zum Jahresstart belastet. Bei einem Umsatzrückgang um gut 13 Prozent auf 1,68 Milliarden Euro fiel der …

Trotz Umsatzrückgang im ersten Quartal 2026 setzt HelloFresh auf hochwertige Kunden, steigende Bestellwerte und gezielte Investitionen – und hält an seiner Jahresprognose fest.

Q1 2026 shows resilient performance amid headwinds: revenue and AEBITDA declined, yet cash flow stayed positive and 2026 guidance remains firmly on track.

So schlagen sich die Wettbewerber von HelloFresh

Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,80 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,66 %. Delivery Hero notiert im Plus, mit +0,43 %.

HelloFresh Aktie jetzt kaufen?

Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.