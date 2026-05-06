BARCLAYS stuft Hensoldt auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Afonso Osorio spricht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem gut austarierten Quartal. Vor allem der Umsatz sei besser als gedacht. Der Free Cashflow sei allerdings trotz starker Auftragseingänge schwach ausgefallen./rob/tih/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:26 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 81,24EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Afonso Osorio

Analysiertes Unternehmen: Hensoldt

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 95,00 € , was eine Steigerung von +18,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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