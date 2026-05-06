BARCLAYS stuft Hensoldt auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Afonso Osorio spricht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem gut austarierten Quartal. Vor allem der Umsatz sei besser als gedacht. Der Free Cashflow sei allerdings trotz starker Auftragseingänge schwach ausgefallen./rob/tih/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 81,24EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Afonso Osorio
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Afonso Osorio
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 95
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