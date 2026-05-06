BARCLAYS stuft Zalando auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Andrew Ross attestierte dem Online-Händler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "im Großen und Ganzen beruhigende Ergebnisse" im Kontext der konjunkturellen Bedingungen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) liege leicht über den Erwartungen. Aus den Begleitaussagen sei keine deutliche Verschlechterung im April ablesbar./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 20,76EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 37,00 € , was eine Steigerung von +79,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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