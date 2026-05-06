BARCLAYS stuft Zalando auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Andrew Ross attestierte dem Online-Händler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "im Großen und Ganzen beruhigende Ergebnisse" im Kontext der konjunkturellen Bedingungen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) liege leicht über den Erwartungen. Aus den Begleitaussagen sei keine deutliche Verschlechterung im April ablesbar./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 20,76EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
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