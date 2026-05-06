BARCLAYS stuft LUFTHANSA AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, aber weniger deutlich als der Konkurrent Air France-KLM, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Krise im persischen Golf habe zusätzliche Gewinne eingebracht. Den hohen Treibstoffkosten wolle die Lufthansa im zweiten Quartal und im zweiten Halbjahr mit höheren Erlösen begegnen. Der Markt werde darüber debattieren, ob dies realisierbar sei./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,90 % und einem Kurs von 7,95EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 8

Kursziel alt: 8

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

