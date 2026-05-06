BARCLAYS stuft Hellofresh auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 4,40 Euro belassen. Der Kochboxenlieferant habe im ersten Quartal die Erwartungen erfüllt, schrieb Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick sei bestätigt worden, was im Vorfeld der Zahlen auch seine primäre Annahme gewesen sei./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,21 % und einem Kurs von 4,80EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4,40

Kursziel alt: 4,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4,40 € , was einem Rückgang von -8,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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