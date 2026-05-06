BARCLAYS stuft Hellofresh auf 'Equal Weight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 4,40 Euro belassen. Der Kochboxenlieferant habe im ersten Quartal die Erwartungen erfüllt, schrieb Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick sei bestätigt worden, was im Vorfeld der Zahlen auch seine primäre Annahme gewesen sei./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,21 % und einem Kurs von 4,80EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 4,40
Kursziel alt: 4,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 4,40
Kursziel alt: 4,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte