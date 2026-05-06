Heidelberg Materials - Robuster Auftakt ins Geschäftsjahr 2026

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 188,3 auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:15 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -0,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,63 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 33,66 Mrd.. Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 285,00EUR was eine Bandbreite von +16,85 %/+48,01 % bedeutet.

Heidelberg (ots) -- Umsatzerlöse bei 4.536 Mio EUR (i. V.: 4.715 Mio EUR), Ergebnis(1) bei 163 MioEUR (i. V.: 235 Mio EUR)- Kostendisziplin und Effizienz - Transformation Accelerator Initiative mitEinsparungen von insgesamt 405 Mio EUR- Wachstumskurs fortgesetzt - Präsenz in Australien und Türkei ausgebaut- Meilenstein bei Effizienz und Dekarbonisierung - neue Ofenlinie in Airvaulteröffnet- Attraktive Aktionärsrendite - Dividendensteigerung um 9 % auf 3,60 EUR jeAktie vorgeschlagen; dritte Tranche des Aktienrückkaufprogramms startet imzweiten Quartal (+12 % höheres Volumen vs. zweite Tranche)- Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt(1) Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs = RCO"Angesichts eines herausfordernden geopolitischen Umfelds und schwierigenWetterbedingungen in vielen Kernmärkten von Heidelberg Materials sind wir miteinem robusten Ergebnis in das Geschäftsjahr 2026 gestartet", sagte Dr. Dominikvon Achten, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Materials. "Durch unseren hohenFokus auf Kostendisziplin und Preisanpassungen konnten wir rückläufigeAbsatzmengen im ersten Quartal teilweise kompensieren. In diesem volatilenMarktumfeld leistet unsere laufende Transformation Accelerator Initiativeweiterhin einen wichtigen Beitrag zum Ergebnis.""Unseren Wachstumskurs haben wir durch wertsteigernde M&A-Transaktionen inattraktiven Märkten fortgesetzt. Neben dem Erwerb der Maas Group in Australienhaben wir durch die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an Akçansa unserePosition in der Türkei weiter gestärkt. Mit der Eröffnung der hochmodernen neuenOfenlinie in unserem größten französischen Werk Airvault setzen wir neueMaßstäbe bei operativer Effizienz und Dekarbonisierung.""Bereits zu Beginn des zweiten Quartals ist eine deutliche Nachfrageerholung invielen Märkten sichtbar. Für den weiteren Verlauf des Jahres gehen wir von eineranhaltenden Stabilisierung der Nachfrage in unseren Kernmärkten aus.Gleichzeitig setzen wir weiterhin auf striktes Kostenmanagement undPreisanpassungen. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere Prognose für dasGesamtjahr 2026."Kostendisziplin und EffizienzHeidelberg Materials ist nach einem starken Vorjahresquartal robust in dasGeschäftsjahr 2026 gestartet. Die Umsatzerlöse gingen im ersten Quartal um 4 %auf 4.536 (i. V: 4.715) Mio EUR zurück. Das Ergebnis des laufendenGeschäftsbetriebs (RCO) verzeichnete einen Rückgang um 72 Mio EUR auf 163 (i.V.: 235) Mio EUR. Die RCOBD-Marge lag bei 10,7 % (i. V.: 11,8 %).