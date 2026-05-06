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    Heidelberg Materials - Robuster Auftakt ins Geschäftsjahr 2026

    Heidelberg Materials - Robuster Auftakt ins Geschäftsjahr 2026
    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials
    Heidelberg (ots) -

    - Umsatzerlöse bei 4.536 Mio EUR (i. V.: 4.715 Mio EUR), Ergebnis(1) bei 163 Mio
    EUR (i. V.: 235 Mio EUR)
    - Kostendisziplin und Effizienz - Transformation Accelerator Initiative mit
    Einsparungen von insgesamt 405 Mio EUR
    - Wachstumskurs fortgesetzt - Präsenz in Australien und Türkei ausgebaut
    - Meilenstein bei Effizienz und Dekarbonisierung - neue Ofenlinie in Airvault
    eröffnet
    - Attraktive Aktionärsrendite - Dividendensteigerung um 9 % auf 3,60 EUR je
    Aktie vorgeschlagen; dritte Tranche des Aktienrückkaufprogramms startet im
    zweiten Quartal (+12 % höheres Volumen vs. zweite Tranche)
    - Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt

    (1) Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs = RCO

    "Angesichts eines herausfordernden geopolitischen Umfelds und schwierigen
    Wetterbedingungen in vielen Kernmärkten von Heidelberg Materials sind wir mit
    einem robusten Ergebnis in das Geschäftsjahr 2026 gestartet", sagte Dr. Dominik
    von Achten, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Materials. "Durch unseren hohen
    Fokus auf Kostendisziplin und Preisanpassungen konnten wir rückläufige
    Absatzmengen im ersten Quartal teilweise kompensieren. In diesem volatilen
    Marktumfeld leistet unsere laufende Transformation Accelerator Initiative
    weiterhin einen wichtigen Beitrag zum Ergebnis."

    "Unseren Wachstumskurs haben wir durch wertsteigernde M&A-Transaktionen in
    attraktiven Märkten fortgesetzt. Neben dem Erwerb der Maas Group in Australien
    haben wir durch die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an Akçansa unsere
    Position in der Türkei weiter gestärkt. Mit der Eröffnung der hochmodernen neuen
    Ofenlinie in unserem größten französischen Werk Airvault setzen wir neue
    Maßstäbe bei operativer Effizienz und Dekarbonisierung."

    "Bereits zu Beginn des zweiten Quartals ist eine deutliche Nachfrageerholung in
    vielen Märkten sichtbar. Für den weiteren Verlauf des Jahres gehen wir von einer
    anhaltenden Stabilisierung der Nachfrage in unseren Kernmärkten aus.
    Gleichzeitig setzen wir weiterhin auf striktes Kostenmanagement und
    Preisanpassungen. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere Prognose für das
    Gesamtjahr 2026."

    Kostendisziplin und Effizienz

    Heidelberg Materials ist nach einem starken Vorjahresquartal robust in das
    Geschäftsjahr 2026 gestartet. Die Umsatzerlöse gingen im ersten Quartal um 4 %
    auf 4.536 (i. V: 4.715) Mio EUR zurück. Das Ergebnis des laufenden
    Geschäftsbetriebs (RCO) verzeichnete einen Rückgang um 72 Mio EUR auf 163 (i.
    V.: 235) Mio EUR. Die RCOBD-Marge lag bei 10,7 % (i. V.: 11,8 %).
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 188,3 auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -0,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 33,66 Mrd..

    Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 285,00EUR was eine Bandbreite von +16,85 %/+48,01 % bedeutet.

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