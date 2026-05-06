Heidelberg Materials - Robuster Auftakt ins Geschäftsjahr 2026
- Umsatzerlöse bei 4.536 Mio EUR (i. V.: 4.715 Mio EUR), Ergebnis(1) bei 163 Mio
EUR (i. V.: 235 Mio EUR)
- Kostendisziplin und Effizienz - Transformation Accelerator Initiative mit
Einsparungen von insgesamt 405 Mio EUR
- Wachstumskurs fortgesetzt - Präsenz in Australien und Türkei ausgebaut
- Meilenstein bei Effizienz und Dekarbonisierung - neue Ofenlinie in Airvault
eröffnet
- Attraktive Aktionärsrendite - Dividendensteigerung um 9 % auf 3,60 EUR je
Aktie vorgeschlagen; dritte Tranche des Aktienrückkaufprogramms startet im
zweiten Quartal (+12 % höheres Volumen vs. zweite Tranche)
- Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt
(1) Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs = RCO
"Angesichts eines herausfordernden geopolitischen Umfelds und schwierigen
Wetterbedingungen in vielen Kernmärkten von Heidelberg Materials sind wir mit
einem robusten Ergebnis in das Geschäftsjahr 2026 gestartet", sagte Dr. Dominik
von Achten, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Materials. "Durch unseren hohen
Fokus auf Kostendisziplin und Preisanpassungen konnten wir rückläufige
Absatzmengen im ersten Quartal teilweise kompensieren. In diesem volatilen
Marktumfeld leistet unsere laufende Transformation Accelerator Initiative
weiterhin einen wichtigen Beitrag zum Ergebnis."
"Unseren Wachstumskurs haben wir durch wertsteigernde M&A-Transaktionen in
attraktiven Märkten fortgesetzt. Neben dem Erwerb der Maas Group in Australien
haben wir durch die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an Akçansa unsere
Position in der Türkei weiter gestärkt. Mit der Eröffnung der hochmodernen neuen
Ofenlinie in unserem größten französischen Werk Airvault setzen wir neue
Maßstäbe bei operativer Effizienz und Dekarbonisierung."
"Bereits zu Beginn des zweiten Quartals ist eine deutliche Nachfrageerholung in
vielen Märkten sichtbar. Für den weiteren Verlauf des Jahres gehen wir von einer
anhaltenden Stabilisierung der Nachfrage in unseren Kernmärkten aus.
Gleichzeitig setzen wir weiterhin auf striktes Kostenmanagement und
Preisanpassungen. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere Prognose für das
Gesamtjahr 2026."
Kostendisziplin und Effizienz
Heidelberg Materials ist nach einem starken Vorjahresquartal robust in das
Geschäftsjahr 2026 gestartet. Die Umsatzerlöse gingen im ersten Quartal um 4 %
auf 4.536 (i. V: 4.715) Mio EUR zurück. Das Ergebnis des laufenden
Geschäftsbetriebs (RCO) verzeichnete einen Rückgang um 72 Mio EUR auf 163 (i.
V.: 235) Mio EUR. Die RCOBD-Marge lag bei 10,7 % (i. V.: 11,8 %).
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 188,3 auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -0,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 33,66 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 285,00EUR was eine Bandbreite von +16,85 %/+48,01 % bedeutet.
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Korrekt, so habe ich das auch wahrgenommen. Einige werden weiter von Rheinmetall in Heidelberg umschichten, sollte sich das mit den Verhandlungen konkretisieren. Leider sind solche Versuche bisher nicht von Erfolg gekrönt gewesen.
Klarer Trendbruch.
Am 25.02.2026 hat René Aldach (Vorstand Heidelberg Materials) 175 Aktien, zu einem Kurs von 195,07 EUR gekauft.
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Quelle: Heidelberg Materials Insidertrades