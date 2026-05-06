BARCLAYS stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 241 Euro belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Tom Zhang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei dem Baustoffkonzern stehe die signifikante Nachfrageerholung dem Energiepreisanstieg gegenüber./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 188,3EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom Zhang

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 241

Kursziel alt: 241

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

