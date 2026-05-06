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    Plansecur KG / Plansecur Gemeinschaftsstiftung wächst kräftig

    Für Sie zusammengefasst
    • Plansecur Stiftung überschreitet 200 Millionen Zusagen
    • Verdopplung des zugesagten Vermögens in 18 Monaten
    • Stiftungsfonds übernehmen Verwaltung und Zweckumsetzung
    OTS - Plansecur KG / Plansecur Gemeinschaftsstiftung wächst kräftig
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Plansecur Gemeinschaftsstiftung wächst kräftig
    Kassel (ots) -

    - Motto: "Sinnstiftung für Ihr Vermögen - unbürokratisch und nachhaltig" - Verdopplung des zugesagten Vermögens in anderthalb Jahren auf 200 Millionen Euro

    Die Plansecur Gemeinschaftsstiftung hat die Marke von 200 Millionen Euro an zugesagtem Vermögen überschritten. Das entspricht einer Verdoppelung in den letzten anderthalb Jahren.

    Die konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur hatte die Gemeinschaftsstiftung vor acht Jahren unter dem Motto "Sinnstiftung für Ihr Vermögen - unbürokratisch und nachhaltig" ins Leben gerufen. Der Vorstandsvorsitzende Heiko Juppien erklärt: "Zielgruppe sind Menschen, die ihr Vermögen über ihren Tod hinaus für etwas Sinnvolles einsetzen wollen, ohne sich mit bürokratischem Ballast befassen zu müssen. Dementsprechend entfällt der größte Teil der Zusagen auf testamentarische Verfügungen und Vermächtnisse."

    Das jährlich vererbte Vermögen ist in Deutschland in den vergangenen Jahren stark gestiegen - von rund 200 Milliarden Euro Anfang der 2010er Jahre auf heute über 400 Milliarden Euro pro Jahr. Für die nächsten Jahre ist eine weitere Zunahme aufgrund des Ablebens der geburtenstarken Jahrgänge zu erwarten.

    Klassische Stiftung, aber ohne Bürokratie

    Das Grundprinzip der Plansecur Gemeinschaftsstiftung entspricht dem klassischer Stiftungen: Das eingebrachte Kapital wird investiert und die daraus erzielten Erträge fließen dauerhaft in gemeinnützige Zwecke. Die Gemeinschaftsstiftung übernimmt dabei für Stifterinnen und Stifter zentrale Funktionen, insbesondere die gesamte Administration, das professionelle Management des Vermögens und die Umsetzung des Stiftungszwecks im Einklang mit den individuellen Vorgaben und dem geltenden Recht. "Wir erledigen alles, was bürokratischen Aufwand verursacht", sagt Heiko Juppien. Wie alle rechtsfähigen Stiftungen in Deutschland unterliegt auch die Plansecur Gemeinschaftsstiftung der Stiftungsaufsicht.

    Sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen und Vereine haben die Möglichkeit, sich über die Einrichtung eines eigenen Stiftungsfonds an der Gemeinschaftsstiftung zu engagieren. Den Zweck des gestifteten Kapitals legen die Stifterinnen und Stifter selbst fest. Die Gemeinschaftsstiftung stellt sicher, dass sämtliche Mittel konsequent entsprechend der individuellen Vorgaben verwendet werden. Auch der Name des jeweiligen Stiftungsfonds liegt vollständig in der Hand der Stifterinnen und Stifter.

    Als Förderzwecke kommen beispielsweise Wissenschaft und Forschung, Gesundheitsprojekte, Kinder-, Jugend- und Altenhilfe, Unterstützung für politisch oder religiös Verfolgte, Tier- und Umweltschutz, Kunst und Kultur, Denkmalpflege sowie gemeinnützige oder religiöse Anliegen in Betracht. Heiko Juppien: "In individuellen Gesprächen wird genau definiert, welche Ziele verfolgt werden und wie das gestiftete Vermögen optimal eingesetzt werden kann."

    Unter dem Dach der Gemeinschaftsstiftung sind bereits mehr als 30 Zustiftungen zusammengekommen. Die geförderten Projekte decken ein breites gemeinnütziges Spektrum ab.

    Die Plansecur Gemeinschaftsstiftung
    (https://plansecur-gemeinschaftsstiftung.de/startseite) ist eine rechtsfähige Stiftung, unter deren Dach Privatpersonen und Unternehmen einen eigenen Stiftungsfonds anlegen können. Sie profitieren damit von den Ewigkeitsvorteilen einer Stiftung, ohne sich mit dem damit verbundenen Aufwand (Verwaltung, Vermögensanlage, Zweckgebundenheit) belasten zu müssen.

    Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung, die großen Wert auf ethische Grundsätze und jahrzehntelange Kundenbindung legt. Rund 180 selbstständige Beraterinnen und Berater betreuen die Kundschaft ganzheitlich in allen Finanzbelangen (Ab-sicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Immobilien). Sie sind mehrheitlich am Unternehmen beteiligt und unterliegen keinen Absatz- oder Produktvorgaben. Plansecur hat ein ausgeprägtes soziales Engagement und neben mehreren Stiftungen auch das "Vordenker Forum" gegründet, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Gestaltung der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken.

    Pressekontakt:

    Weitere Informationen: Plansecur Gemeinschaftsstiftung, Benrather Schlossallee 125, 40597 Düsseldorf,
    Tel. +49(0)561 9355-150,
    E-Mail mailto:service@plansecur-gemeinschaftsstiftung.de, Web: http://www.plansecur-gemeinschaftsstiftung.de

    Presse: euromarcom public relations,
    E-Mail mailto:team@euromarcom.de, Web: http://www.euromarcom.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16062/6269559 OTS: Plansecur KG






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