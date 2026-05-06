🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials

    ROUNDUP

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heidelberg Materials startet mit Rückgängen ins Jahr - Wetter belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • Operatives Ergebnis im ersten Quartal stark
    • Sparprogramm erzielt bisher 405 Millionen Euro
    • Stilllegung Paderborn und Verlagerung nach Slite
    ROUNDUP - Heidelberg Materials startet mit Rückgängen ins Jahr - Wetter belastet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat im ersten Quartal operativ deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Das Unternehmen habe mithilfe von niedrigeren Kosten und höheren Verkaufspreisen rückläufige Absatzmengen im ersten Quartal teilweise kompensieren können, sagte der Konzernchef Dominik von Achten am Mittwoch in Heidelberg laut einer Mitteilung. Die Nachfrage in vielen Märkten habe sich bereits zu Beginn des zweiten Quartals deutlich erholt. Sie dürfte sich im weiteren Jahresverlauf in den Kernmärkten anhaltend stabilisieren. Gleichzeitig setze der Konzern weiterhin auf striktes Kostenmanagement und Preisanpassungen. Die Ziele für das Gesamtjahr 2026 bestätigte das im Dax notierte Unternehmen. Die Aktie legte im frühen Handel um rund zwei Prozent zu.

    Im ersten Quartal sank der Umsatz auch wegen ungünstiger Wechselkurse im Jahresvergleich um 3,8 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging um gut 30 Prozent auf 163 Millionen Euro zurück. Analysten hatten mit einem solchen starken Rückgang gerechnet. Für 2026 peilt das Unternehmen weiterhin ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) von 3,4 Milliarden bis 3,75 Milliarden Euro an und damit mindestens den Vorjahreswert. Zum Ergebnis unter dem Strich machte der Konzern, wie für das Auftaktquartal üblich, keine Angaben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.539,84€
    Basispreis
    25,89
    Ask
    × 9,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    21.975,46€
    Basispreis
    2,99
    Ask
    × 9,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Unterdessen kommt das Management bei seinem Sparkurs voran. Das 2024 gestartete Programm "Transformation Accelerator Initiative" habe bereits zu Einsparungen in Höhe von insgesamt 405 Millionen Euro geführt, hieß es. Bis Ende 2026 will das Unternehmen die Kosten um mindestens 500 Millionen Euro senken.

    Heidelberg Materials hat inzwischen wegen des deutlichen Absatzrückgangs bei Zement in Europa sowie aufgrund der verstärkten Ausrichtung des Zementportfolios hin zu CO2-reduzierten Produkten seine Herstellung in mehreren Werken angepasst. Nun kündigten die Heidelberger erst jüngst an, das Zementwerk in Paderborn dauerhaft stillzulegen. Am schwedischen Standort Skövde will das Unternehmen seine Aktivitäten ab 2027 auf die Zementherstellung konzentrieren. Die Klinkerproduktion soll weitgehend an das größere schwedische Werk Slite auf Gotland verlagert werden. Unterdessen setzt das Unternehmen aber auch weiterhin auf Zukäufe.

    Derweil hat auch der Schweizer Konkurrent Holcim im ersten Quartal weniger umgesetzt und verdient. Aufs operative Ergebnis drückten der harte Winter in einigen europäischen Ländern und Währungseffekte. Aber auch der Verkauf von mehreren Ländergeschäften belastete das Resultat. Besser lief es hingegen beim irischen Baustoffkonzern CRH . Er konnte im Quartal Umsatz und operativen Gewinn auch dank Zukäufen deutlich steigern. Unter dem Strich fiel der Verlust aber wegen höherer Kosten größer aus./mne/niw/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 97,20 auf Tradegate (06. Mai 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -0,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 33,66 Mrd..

    Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 285,00EUR was eine Bandbreite von +17,00 %/+48,21 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Heidelberg Materials - 604700 - DE0006047004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Heidelberg Materials. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Heidelberg Materials startet mit Rückgängen ins Jahr - Wetter belastet Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat im ersten Quartal operativ deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Das Unternehmen habe mithilfe von niedrigeren Kosten und höheren Verkaufspreisen rückläufige Absatzmengen im ersten Quartal teilweise …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     