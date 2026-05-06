JPMORGAN stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Beim Umsatz habe das zweite Geschäftsquartal den Erwartungen entsprochen, des Segmentergebnis habe diese aber verfehlt, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv erwähnte er die erhöhte Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr. Er schätzt, dass der Umsatz im Geschäftsjahr im Bereich von 16,1 bis 16,2 Milliarden Euro liegen könnte./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:30 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:30 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,49 % und einem Kurs von 59,38EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,00 € , was einem Rückgang von -19,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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