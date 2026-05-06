JPMORGAN stuft Renk auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Rüstungskonzern habe im ersten Quartal die Andeutungen aus einem Vorab-Briefing bestätigt, schrieb David H Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe einer seiner "Top Picks", da der deutsche Rüstungssektor attraktiv wirke./rob/tih/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 55,28EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 75
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 75
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