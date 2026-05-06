DHL Group-Inline-Optionsscheine mit hohen Seitwärtschancen

Mit Inline-Optionsscheinen können Anleger dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie vordefinierte Schwellen nicht unter- oder überschreitet. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall jener der DHL Group-Aktie - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.

Nach einem langen Kursanstieg, der am 12.2.26 bei 51,72 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt fand, korrigierte die DHL Group-Aktie (ISIN: DE0005552004) bis Ende März auf 44 Euro. Nach einem kurzfristigen Test der 50-Euro-Marke reduzierte sich der Aktienkurs nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen und der Bestätigung der neutralen Analystenmeinungen auf sein aktuelles Niveau bei 45,80 Euro. Verbleibt die DHL Group-Aktie auch in nächster Zeit innerhalb der Handelsspanne des vergangenen halben Jahres, dann werden inline-Optionsscheine überproportional hohe Renditen ermöglichen.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 35/55 Euro

Der BNP Paribas-Inline-Optionsschein auf DHL Group-Aktie mit der unteren Barriere bei 35 Euro, der oberen Barriere bei 55 Euro, Bewertungstag 18.9.26, ISIN: DE000PK8TK17, wurde beim DHL Group-Aktienkurs von 45,80 Euro mit 6,88 – 6,93 Euro gehandelt. Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag keine der beiden Barrieren berührt oder durchkreuzt, dann wird der Schein am 24.9.26 mit 10 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieser Inline-Optionsschein in 4 Monaten eine Renditechance von 44,30 Prozent (=175 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs seine 12 Monatshoch- und Tiefststände unter- oder überschreitet. Im Fall der Berührung eines KO-Levels bis zum Bewertungstag wird der Schein – wie alle Inline-Optionsscheine - mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 30/60 Euro

Der mit einer noch größeren Bandbreite ausgestattete SG-Inline-Optionsschein mit den Barrieren bei 30 und 60 Euro, Bewertungstag 18.9.26, ISIN: DE000FE3CZP3, wurde beim Aktienkurs von 45,80 Euro mit 9,22 – 9,32 Euro quotiert.

Da auch dieser Inline-Optionsschein mit 10 Euro zurückbezahlt wird, wenn der DHL Group-Kurs bis zum Bewertungstag keine der beiden Barrieren berührt oder durchkreuzt, ermöglicht er in 4 Monaten eine Renditechance von 7,29 Prozent (=19 Prozent pro Jahr).

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von DHL Group-Aktien oder von Hebelprodukten auf DHL Group-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.