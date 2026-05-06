Börsenstart Europa - 06.05. - CAC 40 stark +1,30 %

Der MDAX steht bei 31.467,70 PKT und gewinnt bisher +0,52 %. Top-Werte: Rational +2,56 %, Aurubis +2,53 %, Porsche AG +2,49 % Flop-Werte: Wacker Chemie -4,38 %, Schaeffler -2,66 %, Nordex -1,60 %

Der DAX bewegt sich bei 24.692,46 PKT und steigt um +1,18 %. Top-Werte: Continental +5,09 %, BMW +4,56 %, MTU Aero Engines +2,72 % Flop-Werte: Zalando -4,65 %, Infineon Technologies -2,29 %, DHL Group -1,61 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.818,21 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: Siemens Healthineers +1,16 %, Eckert & Ziegler +1,02 %, Bechtle +0,99 %

Flop-Werte: SILTRONIC AG -2,31 %, Infineon Technologies -2,29 %, Nordex -1,60 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:28:56) bei 5.935,75 PKT und steigt um +1,09 %.

Top-Werte: BMW +4,56 %, SAFRAN +3,76 %, UniCredit +3,58 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -7,83 %, Koninklijke Ahold Delhaize -3,34 %, ENI -2,75 %

Der SMI bewegt sich bei 13.236,42 PKT und steigt um +1,03 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +2,25 %, Swiss Re +2,21 %, CIE Financiere Richemont +2,14 %

Flop-Werte: Logitech International -2,61 %, Swisscom -0,24 %, Lonza Group +0,22 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:56:20) bei 8.186,19 PKT und steigt um +1,30 %.

Top-Werte: SAFRAN +3,76 %, Societe Generale +2,93 %, Credit Agricole +2,74 %

Flop-Werte: TotalEnergies -1,88 %, STMicroelectronics -1,82 %, Capgemini -0,85 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.615,00 PKT und gewinnt bisher +0,18 %.

Top-Werte: Public Power +2,37 %, Viohalco +1,78 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,53 %

Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,20 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,20 %, Piraeus Port Authority +0,07 %