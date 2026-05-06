Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 06.05. - CAC 40 stark +1,30 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.692,46 PKT und steigt um +1,18 %.
Top-Werte: Continental +5,09 %, BMW +4,56 %, MTU Aero Engines +2,72 %
Flop-Werte: Zalando -4,65 %, Infineon Technologies -2,29 %, DHL Group -1,61 %
Der MDAX steht bei 31.467,70 PKT und gewinnt bisher +0,52 %.
Top-Werte: Rational +2,56 %, Aurubis +2,53 %, Porsche AG +2,49 %
Flop-Werte: Wacker Chemie -4,38 %, Schaeffler -2,66 %, Nordex -1,60 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.818,21 PKT und steigt um +0,39 %.
Top-Werte: Siemens Healthineers +1,16 %, Eckert & Ziegler +1,02 %, Bechtle +0,99 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -2,31 %, Infineon Technologies -2,29 %, Nordex -1,60 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:28:56) bei 5.935,75 PKT und steigt um +1,09 %.
Top-Werte: BMW +4,56 %, SAFRAN +3,76 %, UniCredit +3,58 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -7,83 %, Koninklijke Ahold Delhaize -3,34 %, ENI -2,75 %
Der SMI bewegt sich bei 13.236,42 PKT und steigt um +1,03 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +2,25 %, Swiss Re +2,21 %, CIE Financiere Richemont +2,14 %
Flop-Werte: Logitech International -2,61 %, Swisscom -0,24 %, Lonza Group +0,22 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:56:20) bei 8.186,19 PKT und steigt um +1,30 %.
Top-Werte: SAFRAN +3,76 %, Societe Generale +2,93 %, Credit Agricole +2,74 %
Flop-Werte: TotalEnergies -1,88 %, STMicroelectronics -1,82 %, Capgemini -0,85 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.615,00 PKT und gewinnt bisher +0,18 %.
Top-Werte: Public Power +2,37 %, Viohalco +1,78 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,53 %
Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,20 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,20 %, Piraeus Port Authority +0,07 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.