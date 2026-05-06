JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,60 Euro belassen. Auf den ersten Blick lägen der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) etwas unter den Erwartungen, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beim Gewinn je Aktie sehe es aber besser aus, hier habe der Gesundheitskonzern von niedrigeren Zinsen und Steuereffekten profitiert./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:55 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:55 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 39,20EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56,60

Kursziel alt: 56,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 56,60 € , was eine Steigerung von +43,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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