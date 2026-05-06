JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,60 Euro belassen. Auf den ersten Blick lägen der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) etwas unter den Erwartungen, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beim Gewinn je Aktie sehe es aber besser aus, hier habe der Gesundheitskonzern von niedrigeren Zinsen und Steuereffekten profitiert./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:55 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:55 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 39,20EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 56,60
Kursziel alt: 56,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 56,60
Kursziel alt: 56,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte