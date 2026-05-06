JPMORGAN stuft Daimler Truck auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Jose M Asumendi attestierte dem Nutzfahrzeugbauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen robusten Jahresauftakt. Er hob einen positiven Auftragstrend und für 2026 bestätigte Zielsetzungen hervor./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:36 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:53 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 43,66EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00 € , was eine Steigerung von +14,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer