JPMORGAN stuft Daimler Truck auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Jose M Asumendi attestierte dem Nutzfahrzeugbauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen robusten Jahresauftakt. Er hob einen positiven Auftragstrend und für 2026 bestätigte Zielsetzungen hervor./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:53 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:53 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 43,66EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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