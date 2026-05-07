Die angestrebte Energiewende hat große Auswirkungen auf den Rohstoffmarkt. Um die globalen Netto-Null-Ziele zu erreichen, müssen nach Einschätzung von Experten die Investitionen in die Energiewende und Netzinfrastruktur gegenüber 2020 verdreifacht werden.

Dies dürfte die Nachfrage nach Rohstoffen beflügeln, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Preise der relevanten Metalle. Diese und Seltene Erden wie Kupfer, Aluminium, Nickel, Silber, Zinn und Lithium spielen eine bedeutende Rolle bei der Energiewende. Für Minenbetreiber und Rohstoff-Unternehmen bietet die Energiewende langfristiges Wachstumspotenzial.