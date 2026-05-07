🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Metalle für die Energiewende

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Im Fokus

    Für die Energiewende werden Unsummen an Metallen und Seltene Erden benötigt. Wir stellen Minenbetreiber und Rohstoff-Unternehmen vor.

    Die angestrebte Energiewende hat große Auswirkungen auf den Rohstoffmarkt. Um die globalen Netto-Null-Ziele zu erreichen, müssen nach Einschätzung von Experten die Investitionen in die Energiewende und Netzinfrastruktur gegenüber 2020 verdreifacht werden. 

    Dies dürfte die Nachfrage nach Rohstoffen beflügeln, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Preise der relevanten Metalle. Diese und Seltene Erden wie Kupfer, Aluminium, Nickel, Silber, Zinn und Lithium spielen eine bedeutende Rolle bei der Energiewende. Für Minenbetreiber und Rohstoff-Unternehmen bietet die Energiewende langfristiges Wachstumspotenzial. 

    Einige der Profiteure stellen wir diese Woche vor.

    Mehr News und Infomaionen finden sie unter FUCHSBRIEFE | LinkedIn




    Autor
    FUCHS-Kapital
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    FUCHS-Kapital wendet sich an den konservativ ausgerichteten Anleger, der weniger auf das "schnelle Geld", als auf langfristige, solide Performance aus ist.

    FUCHS-Kapital ist der einzige deutsche Börsenbrief mit konsequenter Value-Strategie, einem wöchentlichen Produktcheck und einem weltweiten Investmentansatz.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von FUCHS-Kapital
    Metalle für die Energiewende Im Fokus Für die Energiewende werden Unsummen an Metallen und Seltene Erden benötigt. Wir stellen Minenbetreiber und Rohstoff-Unternehmen vor.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     