🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRyanair Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Ryanair Holdings

    Flughäfen

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weniger Passagiere wegen Krieg und Streiks

    Für Sie zusammengefasst
    • Passagierzahl April minus 9,2 Prozent auf 16,7 Mio
    • Lufthansa-Streiks und Nahostkrieg bremsen Flugbetrieb
    • Kerosinpreise und Steuerlast zwingen zu Streichungen
    Flughäfen - Weniger Passagiere wegen Krieg und Streiks
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - An den deutschen Flughäfen sind im April deutlich weniger Passagiere abgefertigt worden als ein Jahr zuvor. Gründe für den Rückgang um 9,2 Prozent auf rund 16,7 Millionen Reisende waren der Nahostkrieg und Crew-Streiks bei der Lufthansa , wie der Flughafen-Verband ADV berichtet.

    Allein die Arbeitskämpfe der Piloten und Flugbegleiter bei der größten deutschen Airline hätten rund eine Million Passagiere gekostet. Flugausfälle wegen der Nahostkrise hätten weitere 400.000 Menschen vom Fliegen abgehalten, heißt es in einer Sonderabfrage. Weitere 250.000 Passagiere fehlen den Flughäfen, weil die Gesellschaften angesichts hoher Kerosinpreise Flüge streichen. Dieser Trend werde in den kommenden Monaten anhalten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fraport AG!
    Long
    64,05€
    Basispreis
    0,80
    Ask
    × 14,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    76,15€
    Basispreis
    0,54
    Ask
    × 14,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Deutschland sei von den externen Schocks besonders hart betroffen, sagt ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. "Zu den globalen Krisen kommen hausgemachte Belastungen eines Hochsteuerstandorts hinzu. Afrapoirlines reagieren konsequent - mit Angebotskürzungen und Streckenstreichungen."

    Er forderte die Bundesregierung auf, Airlines und Flughäfen zu entlasten. "Kurzfristig braucht es die sofortige Aussetzung der Luftverkehrsteuer, mittelfristig zumindest eine Halbierung."/ceb/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 68,95 auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +11,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,53 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -14,11 %/-1,84 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Flughäfen Weniger Passagiere wegen Krieg und Streiks An den deutschen Flughäfen sind im April deutlich weniger Passagiere abgefertigt worden als ein Jahr zuvor. Gründe für den Rückgang um 9,2 Prozent auf rund 16,7 Millionen Reisende waren der Nahostkrieg und Crew-Streiks bei der Lufthansa , wie der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     