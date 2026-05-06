Weniger Passagiere wegen Krieg und Streiks

Deutschland sei von den externen Schocks besonders hart betroffen, sagt ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. "Zu den globalen Krisen kommen hausgemachte Belastungen eines Hochsteuerstandorts hinzu. Afrapoirlines reagieren konsequent - mit Angebotskürzungen und Streckenstreichungen."

Er forderte die Bundesregierung auf, Airlines und Flughäfen zu entlasten. "Kurzfristig braucht es die sofortige Aussetzung der Luftverkehrsteuer, mittelfristig zumindest eine Halbierung."/ceb/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 68,95 auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:40 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +11,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,46 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,53 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -14,11 %/-1,84 % bedeutet.