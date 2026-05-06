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    AKTIEN IM FOKUS

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    Autosektor klar erholt dank Conti und BMW nach Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäischer Autosektor stark durch Conti und BMW
    • Conti holen auf und stoppen an 100 Tage Linie
    • Analysten heben Conti Mix und UHP Reifen hervor
    AKTIEN IM FOKUS - Autosektor klar erholt dank Conti und BMW nach Zahlen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Der europäische Autosektor präsentiert sich am Mittwoch stark. Angetrieben von den Aktien von Continental und BMW nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen erholte sich der Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts deutlich. Nur Rohstoffwerte waren noch stärker.

    Conti machten mit plus 6,4 Prozent deutlich Boden gut und stoppten erst an ihrer 100-Tage-Linie. BMW waren mit plus 6 Prozent ähnlich stark und gerieten dann im Bereich der 50-Tage-Linie ins Stocken.

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    Citigroup-Analyst Ross MacDonald sprach bei Conti von einem herausragend guten Geschäftsmix hinter der positiven Überraschung der Quartalsresultate. Vor allem Ultra-High-Performance-Reifen liefen extrem rund.

    BMW bekamen vom JPMorgan-Branchenexperten Jose Asumendi ein Lob für den starken Jahresstart. Wenn er auf den ersten Blick schwächer wirke, dann nur wegen einer Sonderbelastung im Bereich Finanzdienstleistungen./ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,04 % und einem Kurs von 80,86 auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +2,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 45,89 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der BMW Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten.




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