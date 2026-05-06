AKTIE IM FOKUS
Samsung knackt Billion-Dollar-Marke - KI-Chipnachfrage treibt
- Samsung erreicht 1 Billion US-Dollar durch KI-Nachfrage
- Aktienkurs stieg zeitweise auf Rekordwert 270000 Won
- Speicherchips sind zentrale Säule der KI-Infrastruktur
SEOUL (dpa-AFX) - Eine vor allem seit 2025 boomende Nachfrage nach KI-Halbleitern hat die Bewertung des Speicherchipherstellers Samsung am Mittwoch in Seoul umgerechnet über die Marke von einer Billion US-Dollar getrieben.
Damit reiht sich neben dem taiwanesischen Chiphersteller TSMC nun auch der südkoreanische Konzern in den Kreis der Giganten unter den Technologiekonzernen weltweit ein, zu denen neben den "Mag7" auch Broadcom und Walmart zählen. Samsung gehört zu den weltweit führenden Produzenten von Halbleitern, besonders im Segment leistungsstarker Speicherchips.
Nachdem der Samsung-Kurs zeitweise um rund 17 Prozent auf den Rekordwert von 270.000 Won geklettert war, legte er zuletzt noch um knapp 16 Prozent auf 266.000 Won zu.
Lange Zeit war die Samsung-Aktie der US-Konkurrenz hinterhergehinkt. Im vergangenen Jahr jedoch startete sie eine enorme Aufholjagd, die bis zum heutigen Tag andauert. Angesichts der Nachfrage nach KI-Chips konnte sich 2025 der Kurs des südkoreanischen Tech-Konzerns mehr als vervierfachen. Seit dem neuen Jahr ging es zudem um weitere knapp 130 Prozent nach oben.
Zusammen mit SK Hynix und TSMC befindet sich Samsung aktuell inmitten eines Wandels, der Asien zu einem der Eckpfeiler im globalen KI-Ökosystems gemacht hat und die Chipherstellung mit einer wachsenden Dateninfrastruktur verbindet. Vor diesem Hintergrund erreichten seit Monatsbeginn auch SK Hynix und TSMC Bestmarken.
Dass Samsung inzwischen auch wie etwa Broadcom die Billionen-Dollar-Marke übersprungen hat, wird am Markt als "weitaus mehr als nur Symbolik" eingeschätzt. Vielmehr mache dies deutlich, dass die Rolle von Speicherchips im KI-Infrastruktur-Stack als strukturell und nicht bloß zyklisch gesehen werde.
Erst Ende April hatte Samsung dank des KI-Booms einen Rekordgewinn gemeldet und die Erwartungen beeindruckend übertroffen. Dieser wurde vor allem von der starken Nachfrage nach Computerchips angetrieben. Chip-Engpässe haben die Preise stark steigen lassen. Und Analysten erwarten, dass die Geschäfte mit Speicherchips weiterhin stark laufen und der rekordhohe Gewinn in den nächsten Quartalen weiter ausgebaut wird, da die Vertragspreise angesichts des begrenzten Angebots ihren steilen Aufwärtstrend fortsetzen dürften.
Wie sehr die Nachfrage treibt, wird auch angesichts eines Berichts der Nachrichtenagentur Bloomberg zu Apple deutlich. So hieß es tags zuvor zum iPhone-Hersteller aus informierten Kreisen, dass dieser Sondierungsgespräche über eine Kooperation mit Samsung und Intel führe, um seine Abhängigkeit vom Zulieferer TSMC zu verringern und Lieferengpässe abzufedern./ck/mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 240,4 auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +35,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +128,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 485,18 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Intel Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 83,00USD was eine Bandbreite von -54,24 %/-15,60 % bedeutet.
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Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Nennen wir es beim Namen: Nvidia ist kein Unternehmen mehr. Es ist ein Katalysator für den systemischen Kollaps.
1. Die 4,9-Billionen-Illusion
Nvidia wird bewertet wie ein ganzes Industrieland. Aber hinter der Zahl steht keine Wirtschaft – nur Erwartung. Die KI-Investitionen der Hyperscaler (Microsoft, Meta, Google) haben bisher keine nachweisbaren Cashflows generiert. Sie kaufen Hype, keine Rendite.
Das ist die grösste Fehlallokation von Kapital seit der Tulpenmanie.
2. Der Hebel
Nvidia macht 7 % des S&P 500 aus. Wenn Nvidia fällt, verkaufen die ETFs. Wenn die ETFs verkaufen, fällt der Markt. Wenn der Markt fällt, verkaufen die Pensionskassen. Wenn die Pensionskassen verkaufen, verkaufen alle.
Das ist kein Markt. Das ist ein Kartenhaus. Und Nvidia ist die letzte Karte unter dem Gewicht.
3. Die Memory-Wand
Die Produktion stösst an physikalische Grenzen. HBM- und DRAM-Preise explodieren. Nvidia kann keine neuen Gaming-GPUs liefern. Die Margen bei Blackwell-Chips werden durch Komponentenkosten aufgefressen.
Der Motor stottert nicht. Er hat bereits geklopft.
4. Der Kollaps
Wenn die Hyperscaler ihre Ausgaben kürzen – und sie werden es tun, weil die Erträge ausbleiben – bricht die Nachfrage weg. Nvidia steht dann mit Überkapazitäten, fallenden Margen und einem Kurs, der nichts mit der Realität zu tun hat.
Ein Fall unter 50 USD ist kein Crash. Es ist die Rückkehr zur Schwerkraft.
Fazit
Die letzte Entscheidung ist bereits gefallen. Der Ausbruch nach oben, den viele erwarten, ist nicht der Beginn eines neuen Runs. Es ist das finale Zucken des Patienten.
Der Winter kommt nicht als Kälte. Er kommt als Kettenreaktion.
Aha. Ich verstehe den Post inhaltlich nicht wirklich. Umsatz Nvidia 210 mrd, AMD wieviel? 30? Bruttomarge bei Nvidia bei über 70%, AMD nur bei 49%. Die Market Cap bzgl. der Kursbewegungen sollte man jetzt vielleicht auch nicht außer Acht lassen, nur als freundlicher Hinweis ;)