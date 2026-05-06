waterdrop / waterdrop schließt wegweisende Finanzierungsrunde von über ...

waterdrop schließt wegweisende Finanzierungsrunde von über 100 Millionen Euro ab (FOTO) Wien (ots) - waterdrop schließt wegweisende Finanzierungsrunde von über 100 Millionen Euro ab und begrüßt Aspeya, Atlantic Grupa und Aleksander Aamodt Kilde als Partner für die nächste Phase des globalen Wachstums

waterdrop, die schnell wachsende globale Hydration-Brand, hat sich mehr als 100 Millionen Euro an Finanzierung von Aspeya, Atlantic Grupa und dem alpinen Ski-Weltcup-Champion Aleksander Aamodt Kilde gesichert. Die drei Partner schließen sich damit einer bereits renommierten Gesellschafterbasis an, zu der Temasek, Döhler und Bitburger sowie eine Reihe weltweit führender Athlet:innen gehören. Gleichzeitig besteht weiterhin die uneingeschränkte Unterstützung des bestehenden waterdrop-Boards unter dem Vorsitz von Hikmet Ersek. Die Finanzierungsrunde markiert den bedeutendsten Meilenstein in der Unternehmensgeschichte: ein profitables, wachsendes Unternehmen, das jetzt weiter an Tempo gewinnt.



waterdrop wurde 2016 in Wien mit einer klaren Mission gegründet: Menschen dabei zu helfen, mehr Wasser auf gesündere und nachhaltigere Art und Weise zu trinken. Das Unternehmen entwickelte den Microdrink: Einen kompakten, zuckerfreien Würfel aus echten Frucht- und Pflanzenextrakten, frei von künstlichen Konservierungsstoffen, der sich in Wasser auflöst und Geschmack sowie echten funktionalen Nutzen bietet. Ein Jahrzehnt später ist aus diesem innovativen Produkt ein umfassendes Hydration-Ökosystem entstanden: Getränkewürfel in zahlreichen Geschmacksrichtungen, erweitert um Microenergy für einen zusätzlichen Koffein-Boost und Microlyte zur Elektrolytversorgung. Ergänzt wird dieses Angebot durch designorientierte Trinkflaschen und Wasserfiltersysteme, die sich am tatsächlichen Alltag der Menschen orientieren. Heute betreut waterdrop weltweit mehr als 5 Millionen Online-Kund:innen, erzielt Umsätze von rund 150 Millionen Euro, arbeitet profitabel und ist in über 20.000 Verkaufsstellen sowie rund 50 eigenen Stores in Europa, den USA, Japan und Australien vertreten. Es ist eine Marke, die eine Kategorie von Grund auf erschaffen hat und nun die Infrastruktur aufbaut, um sie global anzuführen.

Dieser Schritt erfolgt in einem besonderen Jahr. 2026 markiert zehn Jahre waterdrop: Ein Jahrzehnt, in dem die Microdrink-Kategorie geprägt, international expandiert und bewiesen wurde, dass eine Marke, die auf Geschmack, Funktionalität und Convenience basiert, zu einer echten globalen Kraft wachsen kann. waterdrop ist offizieller Bottle Partner der Australian Open, Gold Partner der ATP Tour und während der gesamten Saison auf den prestigeträchtigsten Tennisbühnen der Welt präsent. Dieses Engagement im Spitzensport ist nicht nur eine Sponsoringstrategie. waterdrop zählt Weltklasse-Athlet:innen sowohl zu seiner Community als auch zu seinen Gesellschafter:innen. Menschen, die auf höchstem Niveau performen und waterdrop als festen Bestandteil ihres Trainings, ihrer Wettkämpfe und ihrer Regeneration nutzen. Aleksander Aamodt Kilde, einer der erfolgreichsten alpinen Skifahrer seiner Generation und überzeugter waterdrop-Nutzer, beteiligt sich in dieser Runde als Markenbotschafter und Investor und ergänzt damit ein wachsendes Netzwerk von Athlet:innen, die an die Vision der Marke glauben.

"Wir haben zehn Jahre lang etwas aufgebaut, von dem wir wirklich überzeugt sind: eine Marke, die es Menschen einfacher und angenehmer macht, mehr Wasser zu trinken, und ein Unternehmen, das sich sein Wachstum verdient hat", sagt Gründer und CEO Martin Murray. "Aspeya und Atlantic Grupa bringen die strategische Tiefe, die Vertriebskraft und die langfristige Überzeugung mit, die dieses nächste Kapitel erfordert. Wir sind profitabel, wir wachsen, und mit diesen Partnern an unserer Seite sind wir bereit, schneller voranzugehen. Und weiter zu kommen, als je zuvor."



Aspeya, das eine Pipeline von Wellness-Produkten und -Marken entwickelt und vermarktet, erwirbt eine Minderheitsbeteiligung im Rahmen seiner Strategie, Unternehmen zu unterstützen, die die Zukunft des Consumer-Wellness-Bereichs gestalten. "waterdrop hat etwas Seltenes geschafft: Es hat eine Kategorie geschaffen, einen loyalen globalen Kund:innenstamm aufgebaut und Profitabilität erreicht, ohne seine Mission zu kompromittieren", sagt Michael Kunst, CEO von Aspeya. "Aspeya wurde gegründet, um Unternehmen zu unterstützen, die die Zukunft des Consumer-Wellness-Bereichs aktiv prägen. waterdrop gehört zu den überzeugendsten, die wir gesehen haben. Wir sind stolz, Teil des nächsten Kapitels zu sein."



Atlantic Grupa bringt eine Dimension mit, die genauso wertvoll ist wie das Kapital selbst. Als eine der etabliertesten Lebensmittel- und Getränkegruppen in Süd- und Osteuropa und bereits als Distributionspartner von waterdrop in Österreich, Kroatien, Serbien und Slowenien vertieft Atlantic Grupa sein Engagement mit einer zweistelligen Millionen-Euro-Investition und einem Sitz im Investitionsausschuss. "Wir haben waterdrop aus nächster Nähe wachsen sehen. Die Marke trifft bei europäischen Verbraucher:innen einen Nerv und spiegelt gemeinsame Trends und Ziele wider: Premiumisierung, funktionale Hydration und ein kompromissloser Qualitätsanspruch beim Geschmack. Diese Investition ist Ausdruck unserer Überzeugung in das langfristige Potenzial von waterdrop und unseres Engagements, es gemeinsam in Europa und darüber hinaus weiterzuentwickeln", sagt Lada Tedeschi Fiorio, Group Vice President Corporate Strategy and Investments bei Atlantic Grupa.



Die Investition wird gezielt eingesetzt. Im Fokus steht zunächst die Expansion in Europa: der Ausbau des Retail-Geschäfts, die Stärkung lokaler Teams und die Skalierung der Direct-to-Consumer-Aktivitäten in zentralen Märkten. Parallel dazu wird die Produktentwicklung mit der nächsten Generation an Innovation vorangetrieben. Die Partnerschaft mit Ricola zur gemeinsamen Entwicklung einer Kräuter-Hydration-Range, die zwei ikonische Marken mit einem gemeinsamen Anspruch an funktionale und geschmacklich überzeugende Produkte vereint, zeigt die Art von Kooperationen, die waterdrop künftig in größerem Maßstab umsetzen kann.



Was als Nächstes kommt, ist ebenso ambitioniert wie alles, was die Marke bisher umgesetzt hat. Die Hydration-Saison hat begonnen und mit ihr die umfassendste Marketingkampagne in der Geschichte von waterdrop. Eine vollständig integrierte Kampagne über Out-of-Home, digitale Kanäle und Live-Aktivierungen läuft in den wichtigsten europäischen Märkten. Getragen wird sie von der Präsenz bei der ATP Tour in diesem Sommer und verstärkt durch Athlet:innen, die waterdrop zu ihrer bevorzugten Hydration gemacht haben. Neue Geschmacksrichtungen und Produktinnovationen werden in den kommenden Monaten ebenfalls eingeführt. Lokale Teams werden europaweit weiter aufgebaut und gestärkt. Die von waterdrop geschaffene Kategorie wächst und die Marke, die sie geschaffen hat, will sie anführen.



Über waterdrop



Gegründet 2016 in Österreich, hat sich waterdrop zum Ziel gesetzt, die Getränkeindustrie mit dem weltweit ersten "Microdrink" zu revolutionieren. Das Konzept ist ebenso einfach wie überzeugend: ein kleiner, zuckerfreier Würfel, der sich in Wasser auflöst und ein einzigartiges Geschmackserlebnis aus natürlichen Frucht- und Pflanzenextrakten schafft. Im Zentrum steht eine klare Mission: Drink More Water.



Mit einem konsequenten Fokus auf die Reduktion von Plastikmüll helfen waterdrop Microdrinks, im Vergleich zu vorab abgefüllten Getränken in 500-ml-Plastikflaschen bis zu 98 % Plastik einzusparen. Neben den Getränkewürfeln entwickelt die Marke auch wiederverwendbare Trinkflaschen und Wasserfiltersysteme, um das gesamte Trinkerlebnis innovativ und nachhaltiger zu gestalten.



Heute betreut waterdrop mehr als 5 Millionen Online-Kund:innen, beschäftigt über 400 Mitarbeitende und ist weltweit in über 20.000 Verkaufsstellen sowie in mehr als 50 eigenen Stores in Europa und den USA vertreten. Die Produkte werden derzeit in Europa, den USA, Japan und Australien verkauft.

Weitere Informationen unter: http://www.waterdrop.com



Über Aspeya



Aspeya agiert als eigenständiges Unternehmen unter der Eigentümerschaft von Philip Morris International Inc. (PMI) und nutzt tiefgreifende Expertise und wissenschaftliches Know-how, um eine Pipeline von Wellness-Produkten und -Marken zu entwickeln und zu vermarkten. Aspeya hat drei Schwerpunktbereiche: Consumer Wellness, Cannabinoide und inhalierbare Therapeutika. PMI ist ein führendes internationales Konsumgüterunternehmen, das aktiv eine rauchfreie Zukunft vorantreibt - dieser Bereich machte im ersten Quartal 2026 43 % des Gesamtnettoumsatzes von PMI aus. Weitere Informationen unter: aspeya.com

Über Atlantic Grupa



Atlantic Grupa ist eines der führenden Marken-FMCG-Unternehmen in Südosteuropa mit einem starken Portfolio eigener Marken und strategischen Distributionspartnerschaften in den Bereichen Lebensmittel, Getränke, Sporternährung und Körperpflege. Atlantic Grupa ist ein erfolgreiches multinationales Unternehmen mit Hauptsitz in Zagreb, das seit fast 20 Jahren im Prime Market der Zagreber Börse notiert ist und beständig die versprochenen Ergebnisse liefert. Mit Unternehmen in 8 Ländern und einem starken Markenportfolio in über 40 Märkten erzielt Atlantic Grupa einen jährlichen Umsatz von EUR1,2 Milliarden.



Pressekontakt:



Floria Sailer

AVANTGARDE Group

mailto:waterdrop.pr@avantgarde.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/167180/6269603 OTS: waterdrop





