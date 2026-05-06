AKTIE IM FOKUS
Hellofresh zeitweise zweistellig erholt
- Hellofresh-Aktien stiegen um rund 12 Prozent
- JPMorgan-Analyst nennt Resultate erfrischend ok
- Kurs im März 3,49 Euro gegenüber 97,50 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Hellofresh haben sich am Mittwoch nach der Vorlage des Geschäftsberichts zum ersten Quartal klar erholt - zeitweise um gut 12 Prozent auf ein Hoch seit Mitte März. Analyst Marcus Diebel von JPMorgan nannte die Resultate "erfrischend ok". Einen klaren Umsatz-Turnaround des Kochboxen- und Fertigmenüanbieters vermisst er allerdings noch und bleibt daher "Neutral".
Hellofresh-Papiere hatten im März nur noch 3,49 Euro gekostet. Zu Zeiten der Corona-Pandemie waren es im Herbst 2021 einmal 97,50 Euro./ag/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,82 % und einem Kurs von 4,65 auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -0,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,18 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 822,83 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,333EUR. Von den letzten 6 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -36,17 %/+70,21 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu HelloFresh - A16140 - DE000A161408
Das denkt die wallstreetONLINE Community über HelloFresh. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wow, man denkt, man hat schon alles mitgekriegt von HF, aber sie schaffens immer wieder. :D
Nein. Sie schreiben eine Menge Mist zu einer Anti-Unternehmung und das im falschen Thread!