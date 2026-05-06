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    AKTIE IM FOKUS

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    Hellofresh zeitweise zweistellig erholt

    Für Sie zusammengefasst
    • Hellofresh-Aktien stiegen um rund 12 Prozent
    • JPMorgan-Analyst nennt Resultate erfrischend ok
    • Kurs im März 3,49 Euro gegenüber 97,50 Euro
    AKTIE IM FOKUS - Hellofresh zeitweise zweistellig erholt
    Foto: HelloFresh

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Hellofresh haben sich am Mittwoch nach der Vorlage des Geschäftsberichts zum ersten Quartal klar erholt - zeitweise um gut 12 Prozent auf ein Hoch seit Mitte März. Analyst Marcus Diebel von JPMorgan nannte die Resultate "erfrischend ok". Einen klaren Umsatz-Turnaround des Kochboxen- und Fertigmenüanbieters vermisst er allerdings noch und bleibt daher "Neutral".

    Hellofresh-Papiere hatten im März nur noch 3,49 Euro gekostet. Zu Zeiten der Corona-Pandemie waren es im Herbst 2021 einmal 97,50 Euro./ag/mis

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    HelloFresh

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    -93,42 %
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    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,82 % und einem Kurs von 4,65 auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -0,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 822,83 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,333EUR. Von den letzten 6 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -36,17 %/+70,21 % bedeutet.




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