Case IQ baut seine Führungsposition im Bereich KI für Ermittlungen mit Playbooks weiter aus

LONDON, GB / ACCESS Newswire / 6. Mai 2026 / Case IQ, der führende Anbieter von End-to-End-Lösungen für Compliance und Risikomanagement für Ethik-, Compliance- und HR-Teams, hat heute Playbooks vorgestellt, eine neue Erweiterung für Clairia, seinen speziell für Ermittler entwickelten KI-Assistenten. Case IQ setzt mit Playbooks neue Maßstäbe für KI in Ermittlungen und sorgt so für mehr Konsistenz, Kontrolle und Vertrauen in das KI-gestützte Fallmanagement. Playbooks ermöglicht es Unternehmen, selbst zu bestimmen, wie KI die Ermittler auf der Grundlage ihrer eigenen Standards, Richtlinien und betrieblichen Anforderungen unterstützt.

Unternehmen stehen unter dem Druck, KI für Ermittlungen einzuführen, was die Steuerung erschwert, insbesondere angesichts unterschiedlicher Vorschriften und Standards in den verschiedenen Regionen und Ländern der EU. Das ist keine Überraschung, da die Einführung von KI zunimmt: Laut unserem aktuellen Benchmark-Bericht zu Ermittlungen, für den über 500 Ermittler weltweit befragt wurden, planen 43 % der Unternehmen, innerhalb der nächsten sechs Monate KI einzuführen – ein Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr. Eine überstürzte Einführung von KI führt dazu, dass Fallmanager ungeeignete KI-Tools für ihre Ermittlungen einsetzen, unzureichende Prompts verfassen, die wichtige Zusammenhänge außer Acht lassen, und mit unbestätigten Quellen arbeiten. Dies beeinträchtigt die Qualität der Ermittlungen und gefährdet die Ergebnisse. Wenn Unternehmen generische KI-Tools verwenden, die nicht speziell für das Fallmanagement entwickelt wurden, oder zu viele verschiedene KI-Tools einsetzen, kann es passieren, dass Ergebnisse generiert werden, denen sie nicht voll und ganz vertrauen können. Playbooks hilft Unternehmen bei der erfolgreichen Einführung von KI, indem es einen klaren Prozess vorgibt, Sicherheitsvorkehrungen etabliert und eine konsistente und effiziente KI-Nutzung unternehmensweit sicherstellt. Dies geschieht zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Im selben Benchmark-Bericht zu Ermittlungen haben wir festgestellt, dass 58 % der Unternehmen bei der Einführung von KI einen Governance-First-Ansatz verfolgen. Es ist klar, dass der verantwortungsvolle Einsatz von KI nicht mehr optional ist: Er ist unerlässlich.