Hensoldt liefert den stärksten Quartalsstart seiner Geschichte

Hensoldt hat das Orderbuch auf einen Rekordstand von 9,8 Milliarden Euro gefüllt – der Auftragseingang hat sich mehr als verdoppelt. Doch die Aktie zeigt sich kaum verändert.

Neben dem italienischen Konkurrenten Leonardo hat am Mittwoch auch der deutsche Rüstungskonzern Hensoldt seine Zahlen vorgelegt. Die Taufkirchener sind stark ins Jahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal hat sich der Auftragseingang auf knapp 1,5 Milliarden Euro mehr als verdoppelt – ein Plus von 112 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Orderbuch wuchs damit auf einen Rekordstand von 9,8 Milliarden Euro. Die Book-to-Bill-Ratio – das Verhältnis von Neuaufträgen zum Umsatz – kletterte auf den Wert von knapp 3,0. Im Vorjahr waren es noch 1,78 gewesen. Klarer lässt sich eine anziehende Nachfrage kaum ablesen. Die Aktie reagierte mit Verluste und gab am Mittwochvormittag rund 2 Prozent ab. Die DZ Bank sieht in den Quartalszahlen eine klare Bestätigung des eingeschlagenen Wachstumskurses und verweist auf die "ausgesprochen hohe Dynamik beim Auftragseingang" als Fundament für die kommenden Jahre. Die Analysten prognostizieren bis 2030 ein jährliches Umsatzwachstum von 18 Prozent und einen EBITDA-Anstieg von 21 Prozent pro Jahr – und bekräftigen ihr Kursziel von 104 Euro bei unveränderter Kaufempfehlung. Der Kurs notiert derzeit bei rund 81 Euro.