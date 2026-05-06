Zalando mit Kurskapriolen auf Richtungssuche

zalando........ update





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Hier eine aktualisierte Ansicht im H1. Habe den Nullpunkt ein Tief früher angelegt, und siehe da, der Hochlauf endete am 38iger, danach der klassische Rücksetzer um dann final anzusteigen. Wenn auch vage zu blicken, es waren 4 Aufwärtssteps. Dann die Gewinnmitnahmen, und eventuell bedingt durch die Leerverkäufre, befindet sich der Kurs in der wahrscheinlich 4. Abwärtswelle. Das Tief dieser Welle sollte die heutige 21€-Marke gewesen sein.

Zalando ist ein Spielball geworden, werden nun die Zinsen erhöht, kann es auch in einem Ausverkauf enden. Die Zahlen im Februar waren besser wie erwartet, trotzdem gelingt kein nachhaltiges Hoch. Hatte mal geschrieben das ich den Kurs wieder bei 24,50€ sehe, bis zur HV. Der Krieg und seine Auswirkungen machen dieses szenario aber wohl zunichte. Das der Kurs eines Tages wieder dahin ansteigt bleibt außer Frage. In 14 Tagen ist HV, da aber keine Dividende gezahlt wird, gibt es keinen Grund die Aktie besitzen zu müssen.

ANMERKUNG: Seit dem 12 März 2026 läuft ein ARP, ein Schelm der böses dabei denkt. Kann ja sein das die Leerverkäufer ,,im Auftrag" handeln, damit zalando so viel als möglich an Aktien zurück kaufen kann. Offizieller Grund des schwachen Kurses soll der IRAN-Krieg sein. Aber ich sehe das anders.

Bisher wurden 185 Mio€ im Programm 2026 aufgewendet, das Gesamtvolumen liegt bei 300 Mio€, somit bleiben 115 Mio€ übrig.









Hinterher ist man wie immer schlauer, hatte mal bei anderen Werten orakelt das ein ARP kursmindernd wirkt, dieses mal hätte ein short bei Start des Programms funktioniert.







