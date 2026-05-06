AKTIE IM FOKUS
Zalando mit Kurskapriolen auf Richtungssuche
- Zalando-Aktien fielen nach Zahlen kurz deutlich
- Binnen Minuten minus gut 10 Prozent dann Erholung
- Übernahme About You und KI stärkt Umsatz und Gewinn
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Zalando sind am Mittwoch nach Zahlenvorlage und deutlichem Kurszuwachs zum Auftakt an der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend wieder zurückgefallen. Dabei sackten sie innerhalb weniger Minuten um gut 10 Prozent ab. Anschließend holten sie wieder etwas auf, ohne eine klare Richtung zu finden. Mit minus 1 Prozent auf 20,59 Euro waren sie im steigenden Dax nach gut einer Stunde unter den größten Verlierern.
Die Übernahme von About You bescherte dem Online-Händler im ersten Quartal deutliche Zuwächse bei Umsatz und operativem Gewinn. Zudem profitierte das Unternehmen vom Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Die Jahresprognose bekräftigte Zalando.
Barclays-Analyst Andrew Ross bescheinigte dem Dax-Konzern "im Großen und Ganzen beruhigende Ergebnisse" im Kontext der konjunkturellen Bedingungen. Thomas Maul von der DZ Bank hält das Potenzial für steigende Gewinnschätzungen allerdings für begrenzt. Im Fokus der Telefonkonferenz stünden nun Fragen zur Anschaffungsneigung der Verbraucher in einem herausfordernden Konsum-Umfeld sowie die Rabattintensität./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 24.766 auf Ariva Indikation (06. Mai 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -7,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,46 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +21,65 %/+80,05 % bedeutet.
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ARP ist für mich immer gleichbedeutend mit sinkenden Kursen.
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