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    ROUNDUP

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    Teamviewer bekommt Kundenabgänge zu spüren - Unerwartet hohe Marge

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz minus 3,7% auf 183,2 Mio Euro währungsbedingt
    • Bereinigte EBITDA Marge stieg auf rund 45 Prozent
    • ARR sank 2,9% auf 737,3 Mio Euro trotz Währungseffekt
    ROUNDUP - Teamviewer bekommt Kundenabgänge zu spüren - Unerwartet hohe Marge
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Den Fernwartungssoftware-Anbieter Teamviewer haben im ersten Quartal Kundenabgänge gebremst. Der Umsatz ging im Jahresvergleich auch wegen des starken Euro um 3,7 Prozent auf 183,2 Millionen Euro zurück, wie das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Göppingen mitteilte. Währungsbereinigt hätte das Minus bei 0,4 Prozent gelegen. Teamviewer-Chef Oliver Steil hatte bereits in Aussicht gestellt, dass einmalige Kundenabwanderungen beim US-Zukauf 1E sowie eine Kurskorrektur bei kleineren Kunden mit niedrigem Vertragsvolumen zu spüren sein würden. Der Erlös fiel dennoch etwas schwächer aus als von Bloomberg erfasste Analysten im Schnitt geschätzt hatten. Dafür punktete Teamviewer mit einer überraschend hohen bereinigten operativen Gewinnmarge (Ebitda), die um 2 Prozentpunkte auf 45 Prozent anzog.

    Der zu erwartende jährlich wiederkehrende Umsatz (annual recurring revenue - ARR) bei großen Kunden mit hohem Vertragsvolumen sei trotz der erwarteten Einmaleffekte bei 1E gewachsen, so der Konzernchef. Insgesamt gingen die aus aktiven Abo-Verträgen auf Sicht von einem Jahr zu erwartenden Erlöse allerdings um 2,9 Prozent auf 737,3 Millionen Euro zurück, weil es bei den kleinen Kunden einen Rücksetzer gab. Währungsbereinigt wäre es den Angaben zufolge immerhin ein Plus von 0,2 Prozent gewesen.

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    Am besten liefen die Geschäfte im Heimatkontinent Europa. In der Region Amerika hingegen verschlechterte der gegenüber dem Dollar starke Euro das ohnehin schon schwache Abschneiden bei den Erlösen noch einmal. Unter dem Strich stieg der Konzerngewinn um 15 Prozent auf 34,2 Millionen Euro. Teamviewer trat vor allem bei Marketing- und Verwaltungskosten auf die Bremse.

    Branchenexperte Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC bezeichneten die Resultate in einer ersten Einschätzung derweil als "gut genug". Der Kundentrend sei bekannt gewesen und dürfte auch noch das laufende zweite Jahresviertel beeinflussen. Mit Blick auf den überraschend hohen operativen Gewinn verwies der Analyst auch auf das Timing von Marketingkosten, bevor es hier im zweiten Quartal deutlich mehr Werbeaktivitäten geben dürfte.

    Den Jahresausblick für 2026 bestätigte das Teamviewer-Management. "Der Umsatz liegt voll im Einklang mit unserer Prognose", sagte Steil laut Mitteilung. "Unsere Profitabilität bleibt erstklassig." Er rechnet weiter damit, dass der Umsatz 2026 währungsbereinigt stagnieren oder um bis zu 3 Prozent wachsen wird. Die bereinigte operative Marge soll bei rund 43 Prozent herauskommen.

    Anleger an der Börse hielten sich dennoch zurück. Der seit Jahren arg gebeutelte Aktienkurs fiel am Mittwochvormittag in einem insgesamt freundlichen Marktumfeld zuletzt um fast zwei Prozent auf 5,025 Euro. 2026 liegt das Papier trotz des jüngsten Bodenbildungsversuches bereits wieder fast 17 Prozent im Minus, nachdem es 2025 um knapp 40 Prozent abgesackt war. Langfristig sieht es noch trüber aus: Nach einem kurzen Corona-Boom mit einem Kursanstieg bis auf fast 55 Euro Mitte 2020 geht es beständig bergab. Das Unternehmen konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen, hinzu kamen teure Sponsoring-Engagements./men/mis/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 18.326 auf Ariva Indikation (06. Mai 2026, 09:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um +14,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 926,55 Mio..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,4000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von -8,93 %/+9,29 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu TeamViewer - A2YN90 - DE000A2YN900

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der TeamViewer-Aktie: Prognosen, dass der Free Cashflow bis 2030 stark fällt (80–90 Mio), erwartete schwächere Quartalszahlen, Chart/5-Tage-Volumenbetrachtungen, Debatte über KI-Effekte und EU-Regulierung auf Profitabilität, Rechtfertigung der 1E-Übernahme für Echtzeit-/KI-Fähigkeiten, langfristiges Upside-Potenzial vs. Skepsis und Short-Squeeze-Szenarien.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TeamViewer eingestellt.

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