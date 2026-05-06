Nach kurzer Zeit stoppt Trump die geplante Hormus-Befreiung, angeblich um die Verhandlungen mit dem Iran wieder aufzunehmen - die Märkte jubeln, der Ölpreis fällt. Dabei ist das schnelle Ende von "Project Freedom" ein Turbo für den Ölpreis, weil damit klar ist, dass die Straße von Hormus absehbar gesperrt bleibt. Denn der Iran macht klar: nur wenn Trump seine Hormus-Blockade beendet, könne es überhaupt Gespräche geben. Warum der plötzliche Rückzieher von Trump? Vielleicht gibt es einen Zusammenhang mit Trumps geplanten Besuch in Peking, wohin heute der iranischen Aussenminister reist. Faktisch war das "Project Freedom" ein Fake, wie die Reedereein bestätigen: nichts was ungekündigt war, ist auch nur im Ansatz eingehalten worden. Gestern noch hatten sich Rubio und Hegseth ausführlich in Details zu "Project Freedom" ergangen in Pressekonferenzen - dann der plötzliche Stopp. Da muss etwas passiert sein..

Das Video "Trump stoppt Hormus-Operation - warum der Ölpreis steigen wird!" sehen Sie hier..