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    WDH/Online-Apotheke Redcare Pharmacy sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen

    Für Sie zusammengefasst
    • Jahresziele bestätigt mit Ebitda-Marge Ziel 2,5 Prozent
    • Operativer Gewinn steigt um 58 Prozent auf 14,4 Mio
    • Umsatz steigt 18 Prozent auf 849 Mio durch E-Rezepte
    WDH/Online-Apotheke Redcare Pharmacy sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen
    Foto: jarmoluk - unsplash

    (Unternehmensname in Überschrift berichtigt.)

    SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) hat nach kräftigen Zuwächsen im ersten Quartal die Jahresziele bestätigt. So peilt der im MDax notierte Konzern bei der Marge basierend auf dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) weiter einen Wert von mindestens 2,5 Prozent an. In den ersten drei Monaten legte der Gradmesser für die Profitabilität im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,4 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent zu. Der operative Gewinn zog um 58 Prozent auf 14,4 Millionen Euro an, wie das Unternehmen bei der Vorlage der detaillierten Quartalszahlen am Mittwoch in Sevenum bekanntgab. Der Umsatz kletterte, wie bereits bekannt, angetrieben von einer steigenden Nachfrage nach E-Rezepten um 18 Prozent auf etwas mehr als 849 Millionen Euro. 2026 soll der Umsatz um 13 bis 15 Prozent steigen./zb/stk

    Redcare Pharmacy

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    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,38 % und einem Kurs von 49,52 auf Tradegate (06. Mai 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +5,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,02 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +41,41 %/+203,03 % bedeutet.




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