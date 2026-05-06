WDH/Online-Apotheke Redcare Pharmacy sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,38 % und einem Kurs von 49,52 auf Tradegate (06. Mai 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +5,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,08 %.

Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,02 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +41,41 %/+203,03 % bedeutet.