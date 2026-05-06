GOLDMAN SACHS stuft AMD auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AMD nach dem Quartalsbericht massiv aufgestockt von 240 auf 450 US-Dollar und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das Thema Agentische Künstliche Intelligenz (KI) treibe die Nachfrage nach Server-Prozessoren an, schrieb James Schneider in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Auch für das Geschäft mit Grafikprozessoren, die in den KI-Rechenzentren zum Einsatz kommen, sieht er 2027 und darüber hinaus immensen Spielraum./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:30 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,76 % und einem Kurs von 351,8EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Schneider

Analysiertes Unternehmen: AMD

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 450

Kursziel alt: 240

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 382,59 € , was eine Steigerung von +6,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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