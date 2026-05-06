RBC stuft Evotec auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Evotec nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler habe die Konsensschätzungen klar verfehlt, aber die Jahresziele bestätigt, schrieb Charles Weston am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der schwache Jahresbeginn sollte im Kontext der üblichen Saisonalität gesehen werden. Zudem stünden mit der angekündigten Prüfung strategischer Optionen Fusions- und Übernahmefantasien im Fokus./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:03 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 5,38EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Charles Weston

Analysiertes Unternehmen: Evotec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,00 € , was eine Steigerung von +82,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer