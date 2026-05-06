Microsoft-Aktie: Zwischen tiefer Korrektur und intaktem Aufwärtstrend

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 351,70 US-Dollar (05.05.2026). Damit notiert die Microsoft-Aktie klar unter dem 3-Jahres-Hoch von 467,45 US-Dollar, hat aber zugleich einen komfortablen Abstand zum 3-Jahres-Tief bei 280,15 US-Dollar. Rechnet man die aktuelle Position innerhalb der Spanne von Tief zu Hoch, bewegt sich der Kurs grob im unteren Mittelfeld dieses Korridors. Das signalisiert: Die Übertreibung nach oben ist abgebaut, von einem langfristigen Ausverkauf kann aber keine Rede sein. Anleger sehen derzeit eher eine fortgeschrittene Korrektur innerhalb eines größeren Aufwärtstrends.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Microsoft-Aktie einen klar aufwärtsgerichteten Primärtrend, der im Sommer 2025 in ein markantes Rekordhoch bei 467,45 US-Dollar am 31.07.2025 mündete. Ausgangspunkt der Bewegung ist das 3-Jahres-Tief bei 280,15 US-Dollar vom 09.05.2023. Nach einer dynamischen Rally bis Mitte 2025 folgte jedoch eine deutliche Korrekturphase: Seit dem Hoch hat die Aktie spürbar an Boden verloren und ist in einen mittelfristigen Abwärtstrend übergegangen. Damit befindet sich der Kurs aktuell in einer Konsolidierung innerhalb eines langfristig weiterhin intakten Aufwärtstrends, aber klar unter den im vergangenen Jahr markierten Spitzenständen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

200-Tage-Linie: Klarer Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends

Die Kursverläufe der vergangenen Monate deuten darauf hin, dass die 200-Tage-Linie aktuell im Bereich um etwa 405 US-Dollar verläuft. Mit einem Schlusskurs von 351,70 US-Dollar handelt die Aktie damit rund 53 US-Dollar beziehungsweise etwa 13 Prozent unter dieser vielbeachteten Durchschnittslinie. Ein derart deutlicher Abstand unterhalb der 200-Tage-Linie ist ein klares technisches Schwächesignal und bestätigt den seit dem Rekordhoch laufenden mittelfristigen Abwärtstrend. Solange der Kurs diese gleitende Durchschnittslinie nicht nachhaltig zurückerobert, bleibt die charttechnische Ausgangslage eher defensiv geprägt.

Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 350 bis 360 US-Dollar eine wichtige Unterstützungszone herausgebildet, die in den vergangenen Wochen mehrfach getestet wurde. Ein Bruch dieser Zone könnte den Weg in Richtung der nächsten Auffangbereiche bei etwa 320 bis 330 US-Dollar öffnen, darunter wartet eine weitere markante Unterstützung um 300 bis 310 US-Dollar. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich von 380 bis 390 US-Dollar auf Widerstand, gefolgt von einer breiten Barrierezone um 400 bis 410 US-Dollar, in deren Nähe auch die 200-Tage-Linie verläuft. Darüber wären erst wieder die Regionen um 430 bis 450 US-Dollar sowie das Rekordhoch bei 467,45 US-Dollar als übergeordnete Widerstände relevant. Zwischen diesen Marken entscheidet sich, ob die aktuelle Bewegung nur eine Zwischenkorrektur bleibt oder in eine nachhaltige Trendwende nach unten übergeht.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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