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    Eurozone

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    Stimmung der Dienstleister belastet von Iran-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Stimmung der Dienstleister in Eurozone gesunken
    • Einkaufsmanagerindex sinkt auf 47,6 Punkte
    • Gesamtindex sinkt auf 48,8 und zeigt Schrumpfung
    Eurozone - Stimmung der Dienstleister belastet von Iran-Krieg
    Foto: Siarhei - 356130783

    LONDON (dpa-AFX) - Angesichts der Folgen des Iran-Kriegs hat sich die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone im April deutlich verschlechtert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel um 2,6 Punkte auf 47,6 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit gut fünf Jahren. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 47,4 Punkten gerechnet.

    Der Stimmungsindikator liegt nunmehr unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies deutet auf eine Schrumpfung der wirtschaftlichen Aktivität hin.

    Der Indikator für die Stimmung in der Gesamtwirtschaft der Eurozone gab ebenfalls nach. Der Indexwert sank um 1,9 Punkte auf 48,8 Punkte. In einer ersten Schätzung war noch ein etwas stärkerer Rückgang auf 48,6 Punkte ermittelt worden. Volkswirten hatten auch hier eine Bestätigung der Erstschätzung erwartet./la/jsl/stk





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