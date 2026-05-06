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    AKTIE IM FOKUS

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    Diageo deutlich im Plus - Umsatz besser als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursanstieg über sechs Prozent nach Q3 Zahlen
    • Aktie stabilisiert nach dreißig Prozent Rückgang
    • Q3 Umsatz stärker getragen von Europa und Afrika
    AKTIE IM FOKUS - Diageo deutlich im Plus - Umsatz besser als erwartet
    Foto: bizoo_n - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Aktien von Diageo haben am Mittwoch nach Umsatzdaten des dritten Quartals und einer bestätigten Prognose im frühen Handel deutlich zugelegt. Zuletzt gewann der Wert über sechs Prozent und setzte damit die Stabilisierungsbewegung der vergangenen Wochen fort, nachdem die Aktie von den bisherigen Jahreshochs im Februar in der Spitze rund 30 Prozent verloren hatte.

    Die Analysten von JPMorgan verwiesen auf den besser als erwarteten Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres des Produzenten alkoholischer Getränke. Das Geschäft in Europa, Mittel- und Südamerika und Afrika habe dazu maßgeblich beigetragen. Große Veränderungen der Konsensschätzungen seien zwar nicht zu erwarten, aber die Zahlen seien dennoch eine Stütze für die Kursentwicklung.

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    Zudem habe sich das US-Geschäft nicht schlechter als befürchtet entwickelt, hieß es von der kanadischen RBC./mf/zb

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    Diageo

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    ISIN:GB0002374006WKN:851247
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie

    Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,59 % und einem Kurs von 17,89 auf Tradegate (06. Mai 2026, 10:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um +5,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 39,78 Mrd..

    Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8372. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6500 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,200GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 24,000GBP was eine Bandbreite von -10,64 %/+34,04 % bedeutet.




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