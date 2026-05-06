🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOnco-Innovations AktievorwärtsNachrichten zu Onco-Innovations
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Onco-Innovations & Inka Health: Neue Wege in der Onkologiediagnostik

    Inka Health und GSK bündeln ihre Kräfte: Mit modernster Datenanalyse wollen sie onkologische Studien praxisnäher machen und deren Aussagekraft für reale Patienten erweitern.

    Onco-Innovations & Inka Health: Neue Wege in der Onkologiediagnostik
    Foto: adobe.stock.com
    • Inka Health (100% Tochter von Onco‑Innovations) hat eine Forschungsvereinbarung mit GlaxoSmithKline (GSK) geschlossen, um datengestützte Methoden zur Verbesserung der Übertragbarkeit onkologischer Studienergebnisse zu entwickeln.
    • Ziel der Kooperation ist, die Anwendbarkeit klinischer Onkologiestudien auf breitere Patientenpopulationen, verschiedene Regionen und Versorgungsumgebungen zu erhöhen und damit die Praxisrelevanz der Evidenz zu steigern.
    • Inka Health steuert fortgeschrittene Analytik (Machine Learning, kausale Inferenz) bei; GSK stellt Epidemiologie‑ und RWE‑Expertise; gemeinsam soll ein konzeptioneller und methodischer Rahmen entstehen.
    • Geplante Arbeiten umfassen eine umfassende Literaturrecherche, die Entwicklung eines strukturierten Bewertungsrahmens sowie retrospektive Tests und Validierungen mit öffentlich zugänglichen onkologischen Datensätzen und Use Cases.
    • Das Projekt soll zu gemeinsamen wissenschaftlichen Publikationen führen; Onco sieht die Vereinbarung als Bestätigung seiner Evidence‑Generation‑Fähigkeiten (SynoGraph‑Ökosystem) und Unterstützung für IND‑Vorbereitungen.
    • Die Mitteilung ist eine Marketingmitteilung der MCS Market Communication Service GmbH mit ausgewiesenen Interessenkonflikten und Risiko­hinweisen; sie richtet sich an erfahrene/spekulative Anleger und ist nicht für Personen in den USA, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.


    Onco-Innovations

    -3,37 %
    -8,04 %
    +70,65 %
    +25,87 %
    -31,40 %
    +90,33 %
    ISIN:CA68237C1059WKN:A3EKSZ
    Onco-Innovations direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Onco-Innovations & Inka Health: Neue Wege in der Onkologiediagnostik Inka Health und GSK bündeln ihre Kräfte: Mit modernster Datenanalyse wollen sie onkologische Studien praxisnäher machen und deren Aussagekraft für reale Patienten erweitern.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     