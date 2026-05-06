Onco-Innovations & Inka Health: Neue Wege in der Onkologiediagnostik
Inka Health und GSK bündeln ihre Kräfte: Mit modernster Datenanalyse wollen sie onkologische Studien praxisnäher machen und deren Aussagekraft für reale Patienten erweitern.
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- Inka Health (100% Tochter von Onco‑Innovations) hat eine Forschungsvereinbarung mit GlaxoSmithKline (GSK) geschlossen, um datengestützte Methoden zur Verbesserung der Übertragbarkeit onkologischer Studienergebnisse zu entwickeln.
- Ziel der Kooperation ist, die Anwendbarkeit klinischer Onkologiestudien auf breitere Patientenpopulationen, verschiedene Regionen und Versorgungsumgebungen zu erhöhen und damit die Praxisrelevanz der Evidenz zu steigern.
- Inka Health steuert fortgeschrittene Analytik (Machine Learning, kausale Inferenz) bei; GSK stellt Epidemiologie‑ und RWE‑Expertise; gemeinsam soll ein konzeptioneller und methodischer Rahmen entstehen.
- Geplante Arbeiten umfassen eine umfassende Literaturrecherche, die Entwicklung eines strukturierten Bewertungsrahmens sowie retrospektive Tests und Validierungen mit öffentlich zugänglichen onkologischen Datensätzen und Use Cases.
- Das Projekt soll zu gemeinsamen wissenschaftlichen Publikationen führen; Onco sieht die Vereinbarung als Bestätigung seiner Evidence‑Generation‑Fähigkeiten (SynoGraph‑Ökosystem) und Unterstützung für IND‑Vorbereitungen.
- Die Mitteilung ist eine Marketingmitteilung der MCS Market Communication Service GmbH mit ausgewiesenen Interessenkonflikten und Risikohinweisen; sie richtet sich an erfahrene/spekulative Anleger und ist nicht für Personen in den USA, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
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