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    6,9 Milliarden im Rücken

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    Renk: Bester Jahresauftakt aller Zeiten – Anleger schauen trotzdem weg

    Mehr Aufträge als je zuvor, Milliarden im Auftragsbuch, steigende Margen. Trotzdem verkaufen Anleger.

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    6,9 Milliarden im Rücken - Renk: Bester Jahresauftakt aller Zeiten – Anleger schauen trotzdem weg
    Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

    Der Augsburger Rüstungszulieferer Renk ist mit dem besten Jahresauftakt der Unternehmensgeschichte ins Jahr gestartet und profitiert weiterhin von der hohen Nachfrage nach Militärtechnik in Europa. Im ersten Quartal legten die Bestellungen um 6,1 Prozent auf 582,3 Millionen Euro zu und übertrafen damit die Erwartungen der Analysten deutlich. Treiber war vor allem das Kerngeschäft mit Antriebssystemen für Militärfahrzeuge, in dem die Sparte Vehicle Mobility Solutions ein Wachstum von über 20 Prozent verzeichnete.

    Das Unternehmen, das unter anderem Getriebe für den Kampfpanzer Leopard 2 sowie maritime Antriebssysteme liefert, baut damit seinen Auftragsbestand weiter aus. Ende März erreichte dieser mit 6,9 Milliarden Euro ein neues Rekordniveau nach 5,5 Milliarden Euro im Vorjahr. Vorstandschef Alexander Sagel sprach von einem gelungenen Jahresauftakt und erklärte: "Der gelungene Start ins Jahr 2026 unterstreicht die Stärke unseres Geschäftsmodells und die anhaltend positive Dynamik unserer Kernmärkte".

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    Während der Auftragseingang deutlich zulegte, blieb das Umsatzwachstum dahinter zurück. Die Erlöse stiegen um vier Prozent auf 283,6 Millionen Euro und lagen damit im Rahmen der Erwartungen. Grund dafür sind vor allem Verzögerungen entlang der externen Logistikkette, die dazu führen, dass Auslieferungen und damit Umsätze in spätere Quartale verschoben werden. Auch der Hochlauf bei Kunden, etwa Panzerherstellern, verläuft langsamer als der Auftragseingang.

    Ertragsseitig zeigte sich das Unternehmen hingegen robust. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) stieg um 10,4 Prozent auf 42,4 Millionen Euro und lag über den Prognosen, die Marge verbesserte sich auf 15,0 Prozent. Unter dem Strich vervielfachte sich der Gewinn nach Steuern auf 15,4 Millionen Euro.

    Im Segment Marine & Industry ging der Auftragseingang zwar deutlich zurück, was das Unternehmen jedoch auf eine besonders starke Vergleichsbasis im Vorjahr mit großen Marineprojekten zurückführt. An seiner Prognose hält Renk fest und erwartet weiterhin einen Jahresumsatz von mehr als 1,5 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBIT zwischen 255 und 285 Millionen Euro.

    An der Börse reagierten die Anleger zunächst zurückhaltend: Nach anfänglichen Gewinnen drehte die Aktie leicht ins Minus. Analysten wie David Perry von JPMorgan bleiben dennoch bullish und sehen in Renk weiterhin einen der aussichtsreichsten Werte im europäischen Rüstungssektor.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 55,28EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:25 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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