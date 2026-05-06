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    Jungheinrich-Finanzchefin geht nach gerade einmal vier Monaten wieder

    Für Sie zusammengefasst
    • Heike Wulff verlässt Jungheinrich nach wenigen Monaten
    • Lars Brzoska übernimmt vorübergehend die Finanzaufgaben
    • Ebit im ersten Quartal halbiert wegen Streik und Druck
    Jungheinrich-Finanzchefin geht nach gerade einmal vier Monaten wieder
    Foto: sven simon/rene traut - picture alliance

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Finanzchefin des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich streicht nach wenigen Monaten im Amt die Segel. Der Aufsichtsrat und Frau Heike Wulff hätten sich "im besten Einvernehmen" darauf verständigt, das Vorstandsmandat von Frau Wulff nicht zu verlängern, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Wulff war erst zu Jahresbeginn auf den Posten gerückt. Ihr Vertrag läuft nach Angaben des Unternehmens noch bis zum 1. Mai 2027. Ihre Aufgaben soll aber bereits nun Jungheinrich-Chef Lars Brzoska interimistisch übernehmen, bis die Nachfolge geklärt ist.

    Am Donnerstag wollen die Hamburger ihre detaillierten Quartalszahlen vorstellen; Eckdaten sind allerdings schon seit knapp zwei Wochen bekannt. Demnach hat sich der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im ersten Quartal halbiert unter anderem wegen kräftigem Wettbewerbsdruck und einem Streik im Werk in Lüneburg. Der Aktienkurs stand zuletzt kräftig unter Druck. Seit Ende 2025 gab der Börsenwert des Unternehmens um fast 30 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro nach.

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    Das Unternehmen ist in der Hand der Familie des 1968 verstorbenen Unternehmensgründers Friedrich Jungheinrich. Sie hält die Stammaktien. Diese machen 53 Prozent aller Anteile des Gabelstapler-Herstellers aus. Die im MDax gelisteten Vorzugsaktien des Unternehmens befinden sich zum Großteil im Streubesitz./lew/zb

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    ISIN:DE0008467416WKN:846741

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,43 % und einem Kurs von 25,28 auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um -2,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Mrd..

    Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +60,41 %/+83,88 % bedeutet.




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