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    Schiff französischer Reederei in Hormus-Meerenge angegriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Angriff auf CMA CGM Frachter in Straße von Hormus
    • Crewmitglieder verletzt und von Bord evakuiert
    • Reederei nannte keine Angaben zu Verantwortlichen
    Schiff französischer Reederei in Hormus-Meerenge angegriffen
    Foto: Stringer - dpa

    MARSEILLE (dpa-AFX) - Ein Schiff der französischen Reederei CMA CGM ist in der Straße von Hormus angegriffen worden. Mitglieder der Crew wurden verletzt und evakuiert, teilte das Unternehmen mit Sitz in Marseille mit. Der unter maltesischer Flagge fahrende Frachter "San Antonio" wurde bei dem Angriff am Dienstag demnach beschädigt. Nähere Details zu dem Angriff während der Durchfahrt der Meeresenge nannte die Reederei nicht - auch nicht zur Frage, wer dafür verantwortlich war. Auch zum Zustand der Verletzten gab das Unternehmen keine Auskunft.

    Nach Beginn des Iran-Kriegs hatte Teheran den Schiffsverkehr durch die für die Weltwirtschaft wichtige Straße von Hormus weitgehend unpassierbar gemacht. Am Montag hatten die USA einen Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Meerenge gestartet - zuletzt kündigte US-Präsident Donald Trump aber an, diesen "für kurze Zeit" auszusetzen./rbo/DP/mis





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