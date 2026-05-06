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    SV-Gruppe will Zeitungen am Vorabend zustellen

    Für Sie zusammengefasst
    • SV-Gruppe stellt gedruckte Zeitungen am Vorabend zu
    • Abendzustellung soll Kosten senken und Print sichern
    • Logistiknetz liefert Pakete Lebensmittel Medikamente
    SV-Gruppe will Zeitungen am Vorabend zustellen
    Foto: Siarhei - 356130783

    RAVENSBURG (dpa-AFX) - Die SV-Gruppe, zu der unter anderem die Blätter "Schwäbische Zeitung", "Nordkurier" und "Schweriner Volkszeitung" gehören, will ihre gedruckten Zeitungen künftig am Vorabend statt am frühen Morgen zustellen. "Wir testen diese Umstellung seit geraumer Zeit", sagt SV-Geschäftsführer Lutz Schumacher in einem Interview seines Hauses.

    Mit der Auslieferung der Zeitung am Abend oder späten Nachmittag will die Mediengruppe Schumacher zufolge Kosten sparen und die gedruckte Zeitung noch so lange wie möglich erhalten. "Wir wollen, dass es auch in zehn Jahren noch gedruckte Zeitungen gibt. Das ist aber eine große Herausforderung", sagt der Medienmanager. "Denn die Zustellung ist sehr, sehr teuer geworden und wird auch weiter teurer werden, allein schon durch die Erhöhung des Mindestlohns."

    Logistiknetz tagsüber kostengünstiger

    Den Sonderweg in der Branche will die SV-Gruppe gehen, weil sie so ihr Liefernetz auch für andere Produkte besser nutzen könne. "Wir nehmen unser Logistiknetz, unsere Zustellerinnen und Zusteller und stellen viele andere Produkte auch zu. Pakete, Lebensmittel, Medikamente, Briefe und nehmen die Zeitung auf diesem Weg mit", sagt Schumacher. "Dadurch wird deren Zustellung vergleichsweise günstig. Damit können wir sie noch viele Jahre garantieren."

    Mit den bereits laufenden Tests in mehreren Lokalausgaben habe die Mediengruppe gute Erfahrungen gemacht. "Da es an den Testorten funktioniert, gehen wir davon, dass es überall funktionieren wird", sagt Schumacher./fd/DP/zb





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